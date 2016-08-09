Симферополь, 25 июля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Из-за того, что в украинский период дорожная инфраструктура в Крыму практически не ремонтировалась, сейчас республике необходимы большие финансовые вливания в ремонт дорог. При существующем объёме финансирования, к 2020 году на полуострове будет отремонтировано до 6,5% всех дорог. Об этом в Севастополе на совещании, посвященном состоянию дорог в Крыму и темпам дорожного строительства, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

William Ross Денег нет

«Средств требуется гораздо больше. Даже по итогам 2020 года у нас будет отремонтировано и пройдено капремонтом около 700 километров дорог, по ФЦП 398 километров дорог, по республиканским деньгам примерно такой же объём, но от общей потребности это всё составит около 6−6,5%. Денег необходимо гораздо больше», — сообщил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву председатель Совмина Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, общая протяженность дорог в Крыму — 14 670 километров. Из них местных — 8500, муниципальных — 4500, региональных — 1685 километров. «В 2015 году финансирование из федерального бюджета составило 7 млрд 621 млн рублей, из них фактически было освоено 6 млрд 202 млн. Отремонтировали 218 километров дорог. 157 метров погонных искусственных сооружений создано, завершено проектирование 14 объектов. Исходя из задач по реконструкции дорожной сети, на республику было выделено в 2016 год, предварительно, 7 млрд 389 млн. Спасибо за дополнительно выделенные средства. Общий объём составляет для Республики Крым 11 млрд 889 млн. Это без ФЦП. По ФЦП ещё 3 млрд 300 млн. То есть в общем для республики Крым — 15 млрд 300 млн», — проинформировал глава республики.

Напомним, на совещании в Севастополе глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что КФО получит на ремонт дорог дополнительно 5 млрд рублей. «На прошлой неделе на заседании правительства было одобрено распоряжение о выделении дополнительно 4,5 млрд рублей Республике Крым и 500 млн Севастополю. Это постановление я подписал, оно позволит решить наиболее острые сегодня проблемы. Надеюсь, работы начнутся в ближайшее время», — сказал Медведев.

Сергей Аксенов сообщил, что дополнительно выделенное финансирование республика освоит в полном объёме, как и остальные выделенные на дороги в Крыму средства, до 1 декабря 2016 года. Деньги пойдут на ремонт автодороги Керчь-Феодосия, которую за несколько лет разбили фуры. Также сделают капремонт двух мостов на этой трассе, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, с этих денег Крым ликвидирует оползни на дороге Алушта-Судак и Новый Свет — Судак.

Дмитрий Медведев рекомендовал властям Крыма не только осваивать бюджет, но и следить за качеством дорог лично. «Чтобы подрядчики мозги нам не пудрили всякими разными сложностями или какими-то экстравагантными решениями, нужно обязательно заниматься техническим аудитом и принимать решение исходя из максимальной эффективности», — отметил он.

Премьер-министр порекомендовал главам КФО сесть за руль и проехать по новым дорогам спустя несколько месяцев после окончания строительства, чтобы лично оценить состояние покрытия. «Если она осталась в нормальном состоянии, значит подрядчик должен получить все 100% того, на что он по договорам имеет право», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Если же на дороге уже появились неровности, то премьер-министр рекомендует разобраться с подрядчиками: «бить по рукам и заставлять переделывать».

Также он отметил, что за 2 года за счет федерального бюджета в Крыму к «нормативному состоянию» приведено 200 километров дорог.