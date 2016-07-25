Вашингтон, 25 июля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Американская телекомпания CNN и исследовательская служба ORC провели социологический опрос о том, кто из двух претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны. Результаты опроса публикует сегодня, 25 июля, CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно результатам опроса 48% респондентом готовы отдать свой голосу республиканцу Трампу, и только 45% демократичной Клинтон. Для Трампа это лучший результат с сентября прошлого года, когда в его активе было столько же сторонников.

Опрос CNN-ORC проводился 22−24 июля, в нем приняли участие 1001 респондент.

Напомним, на минувшей неделе прошел съезд Республиканской партии, где Трамп был выдвинут единым кандидатом на пост президента США от республиканцев. На этой неделе должен состоятся съезд Демократической партии, который выдвинет Клинтон.