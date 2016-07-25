Симферополь, 25 июля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделит более 100 млрд рублей на строительство автотрассы «Таврида» из Керчи в Севастополь через Симферополь. Об этом сегодня, 25 июля, заявил журналистам в Крыму председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Christopher Sessums Автотрасса

Он рассказал, что на прошлой неделе правительство с трудом и в сложных дискуссиях нашло финансирование для строительства «Тавриды». «Эта сумма значительная, более 100 миллиардов рублей», — сказал Медведев, отметив, что такая сумма «требует самого внимательного отношения».

Строительство этой автодороги планируется завершить к 2020 году. К осени текущего года должны быть подготовлены документы на технологический ценовой аудит. Глава правительства также подчеркнул, что максимальная цена трассы уже определена и корректировке не подлежит.

Трасса «Таврида» будет соединена с мостом через Керченский пролив. Таким образом высокоскоростная трасса и мост соединят три основных города Крыма с материковой частью России.