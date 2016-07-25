Санкт-Петербург, 25 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Многие из тех жителей Ленобласти, кто ранее продавал свои голоса на выборах, вновь готовы поставить галочку в бюллетене за «нужного» кандидата за вознаграждение в 1−2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда политической культуры, проведенного в июне 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Социологи проинтервьюировали граждан, которые уже участвовали в подобных незаконных схемах ранее. Около 11% респондентов готовы продать голос исключительно за сумму, превышающую 3 тыс. рублей. Стоимость голоса 30% опрошенных значительно ниже — от 500 до 1 тыс. рублей. «В основной же массе — около 50% — называют среднюю цифру от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — пояснила социолог Татьяна Протасенко.

Согласно данным исследования, примерно 70% уже ранее подкупленных говорят, что голосуют только за тех кандидатов, которые им заплатили, и лишь 3% респондентов всегда голосуют наоборот. Остальные ставят галочку в бюллетене «по настроению». Между тем, по словам директора Фонда политической культуры Анны Хмелевой, стоимость голосов на последних муниципальных выборах в Ленобласти в малонаселенных округах могла достигать 10 тыс. рублей.

Как пояснила Хмелева, среди «платных» избирателей можно выделить несколько категорий: пенсионеры, маргиналы, агитаторы и студенты. Причем деньги являются реальным мотиватором лишь для первых двух групп, для студентов же характерно желание продать голос из чувства протеста и недоверия существующей власти и избирательной системе.

По данным исследования, среди участников «платного» голосования преобладают женщины старше 35 лет (почти 50%) и мужчины младше 35 лет (около 27%), чаще всего, они обладатели среднего специального или среднего образования, являются пенсионерами, техническим или обслуживающим персоналом, студентами или безработными. Высшее образование имеет лишь каждый десятый. Причем почти половина «платных» избирателей участвуют в подобных схемах постоянно, еще четверть имеют значительный опыт. Категорию агитаторов же зачастую составляют учителя, врачи, медицинский персонал

Анна Хмелева предположила, что на грядущих выборах в Петербурге наиболее вероятна отработка технологии подкупа избирателей в районах, где все еще много коммунальных квартир, где концентрируются маргинальные слои населения, например, Фрунзенский район (Купчино), Невский район (Веселый Поселок). Кроме того, большую роль сыграет наличие или отсутствие серьезной конкурентной борьбы в округе нескольких кандидатов, обладающих значительными ресурсами.

Лишь 45% «платников» получают свое вознаграждение до голосования, еще 30% забирали его после выборов, 20% — частями. Более 40% таких избирателей не только обсуждают схему в кругу близких родственников и друзей, но и предлагают им участвовать. Почти половина опрошенных признались, что за деньги проголосуют за любого кандидата, даже если он им не симпатичен.

По мнению Татьяны Протасенко, всё это свидетельствует о политической апатии общества, незаинтересованности в избирательной кампании. «Выборы потеряли ценность для россиян, по моему внутреннему ощущению, это произошло уже после 2003 года. Люди не видят связи между голосованием за конкретного кандидата и тем, как будет устроена их жизнь на ближайшие пять лет», — подчеркивает она.