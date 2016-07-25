ЦБ выпустит памятную купюру к ЧМ-2018 по футболу
Москва, 25 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В России выпустят новую банкноту к ЧМ-2018 по футболу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центробанка. Работа над дизайном памятной банкноты близка к завершающей стадии. Возможно, купюра будет состоять из смеси бумаги и пластика. На данный момент существует не менее шести вариантов дизайна.
«Если планировать объявление банкноты до 100 дней до события, то это весна 2018 года. Соответственно, нам нужно начинать печатать ее в середине 2017 года. А до конца этого года мы должны полностью определиться с дизайном, технологическими решениями, материалом. И приступить уже к печатному проекту, — заявил гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук «Известиям».
Он отметил, что планируется использовать новаторские дизайнерские решения, «приобщающие всех, кто держит банкноту в руках, к большому событию».
«Мы стремимся показать на банкноте и историю футбола, и его современный день. Показать вовлеченность всей нашей страны в чемпионат мира», — подчеркнул Трачук.
Напомним, ранее Центральный банк также объявил голосование по выбору изображений для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Жители России определят, достопримечательности каких городов достойны должны быть представлены на денежных знаках.