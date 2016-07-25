Москва, 25 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В России выпустят новую банкноту к ЧМ-2018 по футболу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центробанка. Работа над дизайном памятной банкноты близка к завершающей стадии. Возможно, купюра будет состоять из смеси бумаги и пластика. На данный момент существует не менее шести вариантов дизайна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Если планировать объявление банкноты до 100 дней до события, то это весна 2018 года. Соответственно, нам нужно начинать печатать ее в середине 2017 года. А до конца этого года мы должны полностью определиться с дизайном, технологическими решениями, материалом. И приступить уже к печатному проекту, — заявил гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук «Известиям».

Он отметил, что планируется использовать новаторские дизайнерские решения, «приобщающие всех, кто держит банкноту в руках, к большому событию».

«Мы стремимся показать на банкноте и историю футбола, и его современный день. Показать вовлеченность всей нашей страны в чемпионат мира», — подчеркнул Трачук.

Напомним, ранее Центральный банк также объявил голосование по выбору изображений для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Жители России определят, достопримечательности каких городов достойны должны быть представлены на денежных знаках.