Москва, 25 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил перспективную модель ЕГЭ по химии. В измененной модели экзамена предлагают отказаться от тестовой части и сократить общее количество заданий, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«В 2017 году из КИМ ЕГЭ по химии будут исключены задания с выбором одного ответа. Изменение формата заданий базового уровня сложности предполагает, что ответ в них должен устанавливаться самостоятельно, а не выбираться из предложенных вариантов. Поэтому их выполнение потребует использования во взаимосвязи обобщенных знаний, ключевых понятий и закономерностей курса химии», — заявили в пресс-службе.

При этом планируется сократить общее число заданий в экзаменационной работе — с 40 до 34. Также предлагается внести изменения в структуру первой части работы, а именно сгруппировать задания по отдельным тематическим блокам, в каждом из которых должны быть представлены задания как базового, так и повышенного уровней сложности.

«Следствием планируемых изменений в экзаменационной модели в целом должно стать повышение объективности проверки умения выпускников применять знания в системе, сочетать знания о химических процессах с пониманием математической зависимости между различными физическими величинами», — отметили ведомстве.

Добавим, решения о реализации предложений будут приняты на основании результатов апробации измененной экзаменационной модели и обсуждения проектов документов.

Напомним, 19 июля 2016 года в Москве прошел съезд представителей ассоциаций учителей химии, в котором приняли участие около 400 специалистов из 60 субъектов РФ. Там же была представлена перспективная модель экзамена, предложенная ФИПИ.