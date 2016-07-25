Вашингтон, 25 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Правительство России стоит за публикацией корреспонденции Национального комитета Демократической партии (НКДП), заявил 24 июля глава предвыборного штаба бывшей первой леди Хиллари Клинтон Робби Мук. Об этом сообщает Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

По словам официального лица, это было сделано с целью поддержать предвыборную кампанию претендента на кресло президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Мук подчеркивает, что «по словам экспертов, агенты в российском правительстве взломали базу данных Национального комитета Демократической партии (НКДП), скачали всю электронную переписку и теперь публикуют её по всей сети… Вызывает опасение то, что, как отмечает ряд аналитиков, сделано это было с целью помочь Дональду Трампу».

Издание отмечает, что за некоторое время до того, как сайт WikiLeaks опубликовал переписку, Белый дом созвал срочную встречу на высоком уровне, на которой обсуждалась информация о том, что Россия смогла взломать системы Национального комитета Демократической партии. На заседании, которое состоялось 21 июля присутствовали официальные лица разведывательных и оборонных ведомств, в том числе из Совета национальной безопасности, Минобороны, ФБР и Министерства национальной безопасности.

Если обвинение подтвердится, данный прецедент станет первой попыткой Москвы активным образом повлиять на предвыборный процесс таким образом.

В свою очередь, в предвыборном штабе Дональда Трампа отвергли такие заявления как абсурдные.

На данный момент наиболее сенсационным стало то, что, по всей видимости, НКДП, который не должен вставать ни на чью сторону, в действительности же помогал в ходе праймериз Клинтон. В частности, в одном из писем от 5 мая было высказано мнение, что партия могла бы помочь Клинтон, уделив внимание вероисповедению соперника Клинтн Берни Сандерса. В других письмах высказывалась критика губернатора штата Вермонт и выражалось открытое предпочтение в адрес бывшего государственного секретаря.

Напомним, 22 июля организации Wikileaks обнародовала письма со взломанной почты Демократической партии США. Теперь председатель Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц планирует уйти в отставку по завершению съезда Демократической партии.

Это уже не первый случай, когда Демократической партии находится в центре скандала с надежностью своей корреспонденции. Так, в марте 2015 года разгорелся скандал с электронной почтой бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Стало известно, что когда она была главой дипломатического ведомства США в 2009 — 2013 годах, она использовала свой личный почтовый ящик, чтобы вести служебную переписку. Данным незащищенным каналом она пользовалось для отправки сообщений под грифом «секретно».