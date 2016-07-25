Санкт-Петербург, 25 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Генподрядчик строительства нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга — компания «Трансстрой» — не выполнил свои обязательства по инженерной подготовке объекта. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению

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Напомним, что власти Петербурга сообщили о своем намерении разорвать контракт с «Трансстроем» на достройку стадиона. Причиной стали многочисленные претензии заказчика к срокам и качеству работ, что, по мнению Смольного, ставит под угрозу срыва сроки сдачи всего стадиона в целом. 25 июля истекает 10-дневный срок предупреждения о предстоящем разрыве контракта.

В смольнинском комитете отметили, что уже давно высказывали беспокойство в связи с несоблюдением графиков инженерных работ на стадионе. По данным ведомства, на стройплощадке стадиона полностью отсутствовала координация между субподрядными организациями, а также между генподрядчиком и субподрядчиками. В связи с этим привлеченным комитетом по энергетике специалистам и кураторам пришлось фактически подменять собой все технические службы генподрядчика.

«Контроль за соблюдением графиков производства работ субподрядчиков, определение проблем, препятствующих выполнению этих работ, поиск решений — это задача генподрядчика, однако мы так и не увидели, как она решается со стороны «Трансстроя», — заявил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В свою очередь, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) пояснил, что его сотрудники старались наладить эффективное взаимодействие с генподрядчиком стадиона по вопросам благоустройства территории спортивного объекта. «Однако хронический дефицит необходимых материалов и инженерно-технического персонала на объекте, отсутствие необходимого финансирования работ, долгие процедуры согласования управленческих решений со стороны генподрядчика спровоцировали ежемесячную корректировку производственной программы», — отметили в КРТИ.

Срыв сроков выполнения работ привел к тому, что комитет поддержал позицию городского штаба по достройке стадиона о том, что стадион на Крестовском острове должен быть достроен без участия корпорации «Трансстрой».

«Мы старались наладить максимально понятные и доверительные отношения с менеджментом компании, неоднократно шли навстречу, но, к сожалению, столкнулись с халатностью, систематическим несоблюдением сроков и с небрежным ведением дел в целом», — сказал председатель комитета Сергей Харлашкин. При этом он подчеркнул, что со стороны сотрудников КРТИ будет сделано всё возможное, чтобы все работы по подготовке территории вокруг стадиона были выполнены в установленные сроки.

Комитет по благоустройству также заявил о проблемах во взаимодействии с «Трансстроем», среди которых хронический дефицит необходимых материалов и инженерно-технического персонала на объекте, отсутствие финансирования работ, долгие процедуры согласования управленческих решений со стороны генподрядчика.

«Этот проект крайне важен для города. На стадионе нужен такой подрядчик, который гарантированно сдаст объект в срок», — сформулировал позицию комитета по благоустройству заместитель председателя ведомства Виктор Шабнов.