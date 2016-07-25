Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил в силе приговор маньяку, который убил пять девочек и девушек на Камчатке, а также насиловал свою падчерицу — Владимир Тушинский пожизненно останется за решеткой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

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Коллегия Верховного суда рассмотрела дело по видеосвязи с участием самого осужденного и троих потерпевших по делу. В своем заявлении в высокую инстанцию маньяк просил отменить вынесенный ему приговор и направить дело на новое рассмотрение. Он посчитал вердикт несправедливым и пытался доказать, что суд на Камчатке не учел смягчающие обстоятельства и его активное сотрудничество со следствием. При этом Тушинский просил переквалифицировать дело — его судили за убийство двух и более лиц (п. «а» части 2 ст. 105 УК РФ — прим. ред), а маньяк настаивал, что его должны были судить за каждое убийство по отдельности (по части 1 ст. 105 УК РФ). Дело в том, что по одиночному убийству не предусмотрено в качестве наказания пожизненного срока.

«Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав объяснения Тушинского и его защитника, а также мнение потерпевших, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор краевого суда без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в краевом суде.

Теперь приговор маньяка вступил в законную силу и он вскоре отправится в колонию особого режима за пределы Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Тушинский был признан виновным в пяти убийствах и в ряде преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Его приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, ему назначили постоянное принудительное наблюдение у врача уже в самой колонии.

Свои преступления маньяк начал совершать еще в 2005 году. Тогда он насиловал падчерицу, которой было 12−13 лет. Но потом её мать увезла ребенка в другой регион и Тушинский, как потом скажут следователи, начал мстить за то, что у него забрали девочку. Мужчина ездил по Петропавловску-Камчатскому и Елизовскому району в поисках жертв. На его счету жизни трех несовершеннолетних девочек — от 11 до 16 лет. Кроме того, он убил двух девушек 20 и 23 лет. Поймали его на пятом убийстве в столице Камчатки благодаря видеорегистраторам.

Объем дела превысил 70 томов. Произведено более 60 различных экспертиз, одна из которых показала, что Владимир Тушинский вменяем и страдает педофилией.