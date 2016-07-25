Вашингтон, 25 июля, 2016, 04:51 — ИА Регнум. В случае победы на президентских выборах в ноябре 2016 года Хиллари Клинтон не будет пользоваться личной электронной почтой в Белом доме. Такое обещание кандидат на пост главы государства от Демократической партии дала в интервью телеканалу CBS, передает USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Если бы Хиллари Клинтон была президентом

Клинтон заявила, что предыдущий скандал стал для нее серьезным уроком, и в Белом доме «ничего подобного не произойдет». Она также обратила внимание на то, что хакерам еще ни разу не удавалось успешно взломать компьютеры в резиденции президента.

В марте 2015 года разгорелся скандал с электронной почтой Хиллари Клинтон. Стало известно, что когда она была госсекретарем США (2009 — 2013 годы), то она использовала свой личный почтовый ящик, чтобы вести служебную переписку, многие из сообщений которых находились под грифом «секретно». Таким образом, экс-госсекретарь нарушила уставной порядок, согласно которому рабочая переписка должна вестись через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой.

Разбирательство было отложено, однако 8 июля Госдеп США возобновил расследование дела. Так, фигурантами разбирательства стали и помощники претендента на пост президента. Теперь им грозит лишение допуска к работе с секретной информацией.