Монреаль, Канада, 25 июля, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы не отстранять российскую сборную от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, разочаровало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе агентства.

Поиски виновных

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что организация разочарована тем, что МОК не последовал рекомендациям исполнительного комитета ВАДА, который был основан на докладе Ричарда Макларена, и допустил российскую сборную к ОИ-2016.

Доклад Макларена должен был обеспечить «прямой, сильный и согласованный подход», потому как документ разоблачил российскую господдержку допинга, что подрывает принципы «чистого» спорта, отметил глава ВАДА.

Напомним, что неделей ранее Макларен предоставил ВАДА свой отчет, на основании которого агентство рекомендовало Международному олимпийскому комитету и другим спортивным организациям не допускать российских атлетов к соревнованиям. По словам самого автора доклада, отчет был сделан поверхностно, поэтому Макларен готов продолжить расследование при финансовой поддержки со стороны ВАДА.

Всемирное антидопинговое агентство сообщило также, что полномочия Ричарда Макларена будут продлены для того, чтобы он смог закончить свою работу по расследованию обвинений в допинговых мошенничествах на Олимпиаде 2014 года в Сочи.