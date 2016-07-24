Филадельфия, США, 25 июля, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, в городе Филадельфия (штата Пенсильвания) откроется Национальный съезд Демократической партии США. Об этом сообщает Associated Press. В преддверии мероприятия в центре города собираются демонстранты в поддержку сенатора и кандидата в президенты Берни Сандерса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Ожидается, что форум будет проходить в течение четырех дней. Делегаты должны будут выбрать кандидатов на пост американского президента и вице-президента на выборах в ноябре. В то же время мероприятие представляет собой формальность, так как экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон уже заручилась поддержкой большинства членов Демократической партии. Клинтон выступит с речью в самый последний день съезда. Она, как ожидается, выразит свое согласие на участие в президентской гонке от демократов.

Перед началом съезда в центре Филадельфии проходят первые демонстрации. Сторонники Берни Сандерса, борясь против Клинтон, проявляют наибольшую активность. Как отмечает Associated Press, в поддержку Сандерса планируют выступит до трех тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля организации Wikileaks обнародовала письма со взломанной почты Демократической партии США. Из переписки следует, что члены партии искали возможности поддержки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, и планировали дискредитировать ее главного конкурента Берни Сандерса. В частности, демократы намеревались поднять в прессе вопрос с вероисповеданием кандидата. Опубликованная информация спровоцировала громкий скандал. Теперь председатель Национального комитета Демократической партии США (НКДП) Дебби Вассерман-Шульц планирует уйти в отставку по завершению съезда Демократической партии.