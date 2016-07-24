Рим, 25 июля, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Журналист газеты Il Giornale Тони Дамасшелли в пятницу, 22 июля, опубликовал на страницах газеты статью «Холодная война в спорте», речь идет о попытках США убрать Россию с международной спортивной сцены.

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«Ричард Макларен, доцент в университете города Онтарио. Говорю Канада, говорю Соединенные штаты Америки. Своей подписью обвинил и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жайнеро. Со своим докладом он взорвал не только бразильскую Олимпиаду, но и остальную часть мира спорта, который внезапно испугался, если не сказать остался терроризован», — пишет Тони Дамасшелли. — Страх быть обнаруженным с мышью во рту, с руками в банке с допингом, риск быть замешанным с российской политической системой. Виталий Мутко, министр спорта, это демон, он виновен в должностных преступлениях, он дал наркотикам государственный статус, он выиграл, так сказать, в декабре 2010 года право проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.

Автор статьи напоминает, что никто не ожидал того, что именно Россия будет принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. В те времена даже букмекеры странным образом потеряли свои ставки, Англия казалась большим фаворитом, королевская семья болела за Англию, остальные конкуренты: Голландия, Бельгия и Испания-Португалия только шутили. Россия была далека от Англии. Потом что-то изменилось, «Известия» объявили о победе за два дня, Йозеф Блаттер подтвердил новость, извлекая из белого конверта название страны победителя. Впервые в истории восточная страна может организовать самое большое в мире футбольное событие. Не известно точно, по каким критериям была выбрана России, а также, одновременно, Катар для следующего чемпионата в 2022 году, можно только гадать. Журналист уточняет, что дипломатическая работа имеет различные толкования и чтения. Дело в том, что международные соревнование по легкой атлетике в Сочи, в 2013 году, выявили обман. Коррупция царит везде, и Международный олимпийский комитет написал в своем заявлении, что не будет организовывать и не станет выступать спонсором любого спортивного события в России, в том числе европейских соревнований по легкой атлетике 2019 года, через год после чемпионата мира по футболу. WADA контролирует российский спорт и не только, существует также футбол и, кроме WADA, должна быть еще ФИФА, которая должна противостоять любому вмешательству или политическому влиянию в футбольные дела. «Этого и не произойдет в России, если министр Мутко сможет свободно передвигаться, в том числе для встречи с президентом ФИФА, Джанни Инфантино».

Il Giornale предупреждает — к настоящему времени ясна стратегия США, которые решили засунуть свои длинные руки и в мировой спорт. Судебные дела глав ФИФА и УЕФА, от Блаттера до Платини, эффектные аресты некоторых из мировых футбольных руководителей, проведенные на рассвете в гостинице Цюриха, доклад Макларен — являются флагами, установленными на чужой земле, однако, очень плодородной для американских проектов. По слухам, штаб-квартира ФИФА может переехать из нейтральной Швейцарии в Нью-Йорк, где статуя Свободы защищает этические ценности человечества (только не смейтесь). Чемпионат мира по футболу также должен переехать из России в другую страну, но этого не произойдет, «потому что Путин держит в руках судьбы турнира, бывшей Империи и остальных частей политической карты мира». «Отобрать у России самое важное событие — означает начать войну, и совсем не холодную. Я не думаю, что господин Трамп или леди Клинтон имеют такую смелость», — пишет в заключении Тони Дамасшелли.