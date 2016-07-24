Мадрид, 24 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. «Беспорядки в Армении, Казахстане, попытка переворота в Турции — все это должно заставить Владимира Путина задуматься, — пишет испанское электронное издание El Confidencial. — Всего неделю назад его донимала одна лишь Украина. Теперь у него — целый ворох проблем».

saint-petersburg.ru Степной пожар

«Россия могла бы порадоваться, когда у Эрдогана возникли проблемы — позлорадствовать в его адрес за сбитый самолет. Но случилось обратное — Эрдоган в течение нескольких дней прошел в российской прессе путь от палача до жертвы. 260 убитых и 1500 раненых сделали свое дело. Россия простила Турцию. Вблизи своих необъятных границ Россия много раз видела самые разные революции, которые давали ей многочисленные поводы порадоваться. Но не в этот раз. Лучше всего это выразила представитель МИДа Мария Захарова, сказавшая, что Турция слишком велика и слишком близко, чтобы позволить ей быть нестабильной, потому что «ее исламисты могут создать большие проблемы», — подчеркивает издание.

«Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящими в Армении и Казахстане завихрениями. Которые, по всей видимости, имеют несколько другую природу, поскольку исламского экстремизма там не замечено, но цель их та же самая, — размышляет московский корреспондент издания Хавьер Эскалера. — Русские и казахи испытали сложности из-за падения цен на нефть, армяне — из-за того, что их экономика привязана к российской. Нет сомнения, что волнения в этих странах будут продолжаться — именно по причинам тесно переплетающихся их связей и взаимной зависимости».

«Путин и Эрдоган имеют общие черты, — заключает аналитик. — Они оба разделяют недоверие к европейским ценностям, подходят ко всему с консервативных позиций и полагают, что Запад занимает слишком много политического пространства».

Именно эти два лидера могут, по мнению корреспондента, «держать обстановку под контролем и обеспечивать стабильность в регионе».