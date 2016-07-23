Тегеран, 23 июля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Армении Левон Еолян планирует посетить Тегеран в ближайшее время, передает иранское агентство Tasnim News со ссылкой на армянские СМИ. Главной темой переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Adam Jones Иранский флаг

20 июля агентство Hraparak сообщило об увеличении объемов экспорта иранского газа в Армению в связи с ремонтом газопровода в Грузии. Ранее «Газпром Армения» информировала о прекращении поставок российского газа в период с 10 июля по 10 августа по причине ремонтных работ.

13 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Овиком Абрамяном и первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, в ходе которого обсуждался вопрос увеличения поставок иранского газа.

В 2004 г. по инициативе правительства Армении началось строительство ирано-армянского газопровода. В 2007 г. трубопровод введен в эксплуатацию. Максимальная пропускная способность — 2,3 млрд кубометров газа в год. Армения ежедневно импортирует около 1 млн кубометров газа.