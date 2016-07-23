Москва, 23 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Решение по кандидатуре на пост главного тренера сборной России по футболу будет принято на следующей неделе. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

rfs.ru Сергей Семак

По его словам, переговоры со Станиславом Черчесым и Курбаном Бердыевым были уже произведены, на следующей неделе пройдут переговоры с Александром Бородюком и Сергеем Семаком, «после чего бюро примет решение до первого тура чемпионата России».

При этом Анохин добавил, что лично ему нравится кандидатура Семака.

«Это была бы самая интересная кандидатура, — сказал он. — Но есть и другие, потому что Бердыев пока окончательно не договорился с «Ростовом», и с ним может сборная добиться успеха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России вылетела с чемпионата Европы-2016 во Франции, заняв последнее место в своей группе с одним очком.

Российские футболисты сыграли вничью с командой Англии со счётом 1:1 и проиграли сборным Словакии и Уэльса со счётом 1:2 и 0:3 соответственно. После этого главный тренер сборной России Леонид Слуцкий покинул свой пост.

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