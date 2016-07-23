В Кабуле террорист-смертник подорвал себя: десятки погибших
Кабул, 23 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Во время массовой демонстрации в Кабуле (Афганистан) прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Reuters.
Niklas Freidwall
Взрыв
Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов на одной из улиц Кабула.
По меньшей мере 61 человек погиб, более 200 получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Подробности уточняются.