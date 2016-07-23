Кабул, 23 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Во время массовой демонстрации в Кабуле (Афганистан) прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов на одной из улиц Кабула.

По меньшей мере 61 человек погиб, более 200 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Подробности уточняются.