Степанакерт, 23 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. 23 июня, в районе 10:55 по местному времени, от выстрела противника погиб армянский солдат, военнослужащий Армии обороны Карабаха Арсен Араикович Аракелян, сообщает пресс-служба АО НКР.

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«Инцидент произошёл на боевом пункте одной из воинских частей на юго-восточном участке линии соприкосновения сил Карабаха и Азербайджана. Для выяснения обстоятельств случившегося ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Ранее 23 июля министерство обороны Карабаха сообщило, что около 00:10 (23:10 мск) часов в результате выстрела с азербайджанской стороны ранен военнослужащий контрактной службы Мгер Чилоян (1991 г. р). Раненый военнослужащий доставлен в госпиталь. Врачи оценивают состояние раненого как удовлетворительное.

Согласно данным ведомства в ночь на 23 июля ВС Азербайджана нарушили режим перемирия с ВС Карабаха 18 раз.

«Противник произвел по карабахским позициям более 200 выстрелов, в том числе 43 выстрела из снайперского оружия», — говорится в сообщении.

Последний раз оборонное ведомство Карабаха сообщало о потерях 26 мая.