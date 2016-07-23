Москва, 23 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) признал то, что все любители и работники футбола в России уже давно знают, а именно, что выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года была неудовлетворительным. Об этом сегодня, 23 июля, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков, сообщает РИА Новости.

rfs.ru Сборная России на Евро-2016

Сообщается, что исполнительный комитет РФС признал выступление национальной сборной на Евро-2016 во Франции неудовлетворительным. Заседание прошло сегодня в Доме футбола в Москве. Члены исполкома подтвердили вынесенной ранее техническим комитетом признание о неудовлетворительности выступления российской национальной сборной.

Напомним, на групповом этапе Евро-2016 сборная России покрыла себя позором. Первый матч группового этапа против сборной Англии российские футболисты еле-еле сыграли вничью, забив единственный ответный мяч на последней минуте игры. Второй матч против сборной Словакии был проигран с обидным счетом 1:2, и довершил дело разгром от сборной Уэльса 0:3.

После поражения, главный тренер сборной Леонид Слуцкйи, не вынеся тяжести позора, ушел в отставку.