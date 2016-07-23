Осташков, Тверская область, 23 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. XVII Межрегиональной молодежной фестиваль авторской песни памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра» пройдет на территории лагеря «Чайка» в Осташковском районе Тверской области с 24 по 31 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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Фестиваль авторской песни на Селигере имеет статус межрегионального с 2001 года. Традиционно мероприятие проводится в форме палаточного лагеря. Ежегодно на берегах Селигера встречаются порядка 500 представителей клубов самодеятельной песни, индивидуальных авторов и исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет. На участие в XVII фестивале поступили заявки из Тверской, Владимирской, Московской областей, республики Коми.

В рамках фестиваля будут определены лучшие авторы, композиторы, поэты, солисты, вокальные дуэты и ансамбли. Индивидуальный победитель конкурса выдвигается на получение премии в рамках национального приоритетного проекта «Образование».

В этом году здесь откроются творческие мастерские под руководством знаменитых бардов России Юрия Лореса, Александра Ефремова, Григория Данского, Ксении Полтевой, Эдуарда Гиршова и других. Также запланированы заседание дискуссионного клуба, интерактивные программы о жизни и творчестве Юрия Визбора, экскурсии, спортивные мероприятия и конкурсы. Завершатся «Распахнутые ветра» гала-концертом лауреатов авторской песни.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя называет событийное направление важнейшим в развитии туризма. Продвижение и популяризация фестиваля способствуют укреплению культурного имиджа Тверской области, привлечению туристов из других регионов и стран.