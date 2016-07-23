Тверь, 23 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Крупнейшие машиностроительные предприятия Тверской области получат поддержку министерства промышленности и торговли РФ — речь идет, прежде всего, Тверском и Торжокском вагоностроительных заводах, Ржевском краностроительном заводе. Об этом 22 июля шла речь на встрече исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Maurizio Pesce Производство на заводе

Как отмечалось, предприятия сегодня испытывают трудности в загрузке производственных мощностей. Благодаря федеральной поддержке в 2016 году Тверской вагонзавод обеспечен заказами. Еще один контракт — с компанией «Египетские железные дороги» на производство вагонов — обеспечит загрузку предприятия в конце текущего года и в 2017 году.

«У нас есть по этому проекту согласованное решение с венгерскими партнерами на предоставление кредита «Египетским железным дорогам». Такой системной работой совместно с основным акционером завода — Трансмашхолдингом и нашими партнерами по экономическому блоку мы сможем обеспечить загрузку предприятия», — сказал министр.

«Для нас это было бы очень важным моментом», — подчеркнул Игорь Руденя.

По Торжокскому вагоностроительному заводу, сообщил руководитель области, сейчас предпринимаются меры для того, чтобы предприятие не объявлялось банкротом. Идет работа по формированию пакета заказов. Выходом может стать участие завода в капитальном ремонте подвижного состава компании РЖД.

«Мы должны совместно с РЖД и с вами поработать над тем, чтобы использовать площадку предприятия для ремонта подвижного состава РЖД. Уверен, что должны найти решение», — ответил Денис Мантуров.

Что касается Ржевского краностроительного завода, то с марта этого года ведутся переговоры с компанией «Севмаш» о заключении контракта на изготовление части плавучего несамоходного крана ПК-700. Документы на участие в конкурсе от предприятия направлены.

«Думаю, Ржевский краностроительный завод имеет наибольшие шансы получить заказ, поскольку это основной производитель такого оборудования в России», — обнадежил глава Минпромторга.