Ереван, 23 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Члены вооружённой группы «Сасна црер» отпустили последних заложников — замначальника полиции Армении Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна, сообщают армянские СМИ. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Сообщество «Сасна Црер» в Facebook Члены группы «Сасна Црер» и один из заложников (на заднем плане) — замначальника полиции Еревана Валерий Осипян

Об освобождении последних заложников свидетельствует и то обстоятельство, что полиция ведёт приготовления для пропуска в так называемую нейтральную зону журналистов, договорённость чём была достигнута ранее с вооружённой группой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад захватчики полицейского полка освободили двух заложников, еще двух они пообещали отпустить, если при захваченной территории будет открыт пресс-центр со свободным доступом журналистов.

Ранее о достигнутом с вооруженной группой соглашении об освобождении заложников сообщил депутат парламента Карабаха, герой Карабаха Виталий Баласанян, который был посредником при переговоров захватчиков полицейского полка с директором Службы национальной безопасности Георгием Кутояном.

«Вместе с ребятами, которые находятся в части, вместе с нашими боевыми товарищами и молодыми парнями, мы приняли решение сделать этот шаг по освобождению двух рядовых полицейских без какой-либо договоренности», — в эфире телеканала «Шант» 23 июля заявил Виталий Баласанян.

«Сейчас идет процесс, у нас есть соглашение, наверное, через несколько часов появятся ответы на вопросы для того, чтобы мы обеспечили средства массовой информации в нейтральной зоне, которая контролируется полицией и службой национальной безопасности, обеспечим круглосуточную пресс-службу и одновременно, в тот же момент оставшиеся два заложника — Егиазарян и Осипян будут освобождены», — сказал Баласанян.

«Это не обмен, это шаг, который был сделан всеми нами, при моем посредничестве», — подчеркнул он.

Называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») вооруженная группа 17 июля, протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры.

«Сасна црер» требуют освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группа, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.