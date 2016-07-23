Москва, 23 июля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Журналист Андрей Пионтковский сообщил, что в его квартиру пришли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с обыском. Об этом он написал сегодня, 23 июля, в своем Twitter.

Андрей Стенин Сотрудник ФСБ при обыске

«В мою квартиру в Москве, где сейчас находится мой внук Филипп, ломятся люди из ФСБ. На место выехал адвокат Марк Захарович Фейгин», — написал Пионтковский.

Позже адвокат Фейгин добавил, что ФСБ проводит обыски как в квартире внуков и дочери Пионтковского, так и в его собственной, которая находится недалеко.

Стоит отметить, что сам Пионтковский в феврале этого года спешно покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. И действительно, в марте 2016 года против него было возбуждено уголовное дело.

Поводом для этого стал запрос главы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой («Единая Россия») в Генеральную прокуратуру России о проверке на предмет экстремизма статьи Пионтковского, опубликованной на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По этому делу уже прошли обыски в офисе самой радиостанции. На допрос вызывались главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов и главный редактор сайта «Эха» Виталий Рувинский.