Куала-Лумпур, 23 июля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Пилот пропавшего два года назад малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH370, за месяц до катастрофы отрабатывал на домашнем тренажере маршрут, схожий с тем, которым затем самолет следовал на самом деле. Об этом сегодня, 23 июля, пишет New York Magazine.

Bill Abbott Кабина пилота

Издание сообщает, что малазийская полиция передала ФБР жесткие диски, на которых ранее записывались маршруты полетов на домашнем тренажере пилота MH370 Захари Ахмад Шаха. Криминалистам ФБР удалось восстановить удаленные данные, относящиеся к сеансам работы с компьютерным симулятором Microsoft Flight Simulator X.

В итоге выяснилось, что Ахмад Шах отрабатывал полет, который действительно мог совершить пропавший Boeing.

Напомним, рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года и направился в Пекин. Вскоре после взлета самолет пропал с экранов радаров. Судя по данным с тренажера, пилот MH370 отрабатывал взлет из Куала-Лумпура и начало маршрута в Пекин, но пролетая над Малаккским проливом самолет поворачивал влево и направлялся в южную часть Индийского океана. Маршрут самолета заканчивается над водой, в тот момент, когда у него заканчивается топливо. Следствие считает, что в реальности, скорее всего, произошло тоже самое.

Сразу после исчезновения MH370 началась поисковая операция, но она не дала никаких результатов, так как эксперты предполагали, что самолет рухнул в море где-то на маршруте следования из Куала-Лумпура в Пекин. Никто не предполагал, что пилот направит самолет в совершенно противоположную сторону.

Ещё больше вопросов стало возникать после того, как отдельные обломки самолета стали находить в восточной части Индийского океана, на французском острове Реюньон и в Мозамбике. Теперь объяснить происхождение этих обломком можно океанским течением.

Каковы были мотивы Ахмад Шаха предстоит установить следствию.