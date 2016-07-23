Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В результате стрельбы в германском Мюнхене погибли 10 человек, жизнь ещё троих находится под угрозой. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают германские СМИ.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Напомним, накануне в Мюнхене была стрельба. По данным полиции 18-летний выходец из Ирана, у которого было иранское и германское гражданство открыл стрельбу из пистолета по прохожим у одного из ресторанов фаст-фуда. В Мюнхене он прожил более 10 лет. Мотивы стрелка до сих пор неизвестны.

Ранее он никогда не попадал в поле зрения полиции. Его контакты с какими-либо террористическими группировками не установлены.

Германская полиция так и не смогла нейтрализовать стрелка — он покончил жизнь самоубийством. Взрывного устройства в рюкзаке у подозреваемого не обнаружено.