Москва, 23 июля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Москве произошел очередной случай проявления агрессии на дорогах. Водитель джипа сбил велосипедиста, после чего выстрелил ему в ногу. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Andreas Kambanis Велосипед

Инцидент произошел на Нахимовском проспекте Москвы. Автомобиль Ranger сбил велосипедиста. После столкновения водитель вышел из машины и выстрелил потерпевшему в ногу, после чего скрылся с места преступления.

В столице введен план «Перехват». По предварительным данным в велосипедиста стреляли из травматического оружия.

Проявление агрессии на московских автомагистралях стало обыденностью. К примеру, 15 февраля этого года водитель автомобиля Hyundai открыл стрельбу на Сущевском валу. Когда он был задержан, то объяснил, что открыл стрельбу из пневматического пистолета из-за того, что его подрезал джип. При этом водитель внедорожника и его пассажиры не захотели писать заявление на нападавшего и покинули место происшествия.