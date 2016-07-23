Вашингтон, 23 июля, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон выбрала сенатора от штата Вирджиния Тима Кейнa в качестве кандидатуры на пост вице-президента. Об этом она сообщила в своём микроблоге в Twitter.

Cliff Кандидат в вице-президенты США Тим Кейн

Объявленный напарник Хиллари Клинтон на выборах является также председателем Национального комитета Демократической партии США. «Тим Кейн — неисправимый оптимист, который верит, что нет неразрешимых проблем, если приложить усилия для их решения», — написала Клинтон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе на национальном съезде Республиканской партии США в Кливленде кандидатом в президенты на предстоящих выборах был официально избран Дональд Трамп, а кандидатом в вице-президенты — губернатор штата Индиана Майкл Пенс.

Национальный съезд Демократической партии, на котором будет утверждён кандидат в президенты, должен состояться на следующей неделе.