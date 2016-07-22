Тирасполь, 23 июля, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Приднестровье выступило с инициативой о проведении экстренного заседания в формате «5+2» для скорейшего нахождения решения проблемы железнодорожной блокады ПМР, введенной Украиной и Молдавией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, об этом сообщил глава приднестровской дипломатии Виталий Игнатьев.

Mike Warot Железная дорога

По его словам, для разрешения проблем в области железнодорожного транспорта необходимо привлечение усилий всех международных партнеров «Мноюбыло направлено официальное обращение в адрес всех участников формата «5+2» с инициативой о проведении внеочередного заседания «Постоянного совещания…», посвященного исключительно проблеме железнодорожного сообщения, для того, чтобы в рамках данного международного формата найти скорейший выход из этой критической ситуации», — заявил Игнатьев.

По словам главы МИД ПМР, приднестровская сторона настаивает на отказе от любых односторонних действий, которые ухудшают положение граждан и могут привести к серьезным социально-гуманитарным последствиям. «Остроту проблеме придает тот факт, что задерживаются и возвращаются вагоны с топливом, следующие в адрес экономических агентов Приднестровья. Эти грузы нам крайне необходимы — в связи с тем, что предстоит период уборки урожая, ситуация, по сути, затрагивает вопросы продовольственной и топливной безопасности государства», — добавил дипломат.

Состоявшееся в Кишиневе очередное заседание экспертных (рабочих) групп сторон по вопросам железнодорожного транспорта также не дало результата. Приднестровская сторона призвала участников встречи вернуться к оптимальным для железнодорожных операторов и экономических агентов Приднестровья и Молдавии логистическим схемам доставки грузов, согласованным Молдавией, Украиной и Приднестровьем в марте-июне 2012 года.

В свою очередь, делегация Молдавии заявила, что достигнутые ранее договоренности не были имплементированы во внутреннее законодательство Молдавии, а, следовательно, не могут в полном объеме выполняться молдавской стороной.

Также молдавские эксперты обусловили возобновление поставок горюче-смазочных материалов через железнодорожные пункты пропуска на границе Приднестровья и Украины целым рядом предварительных условий, среди которых получение импортерами Приднестровья всех дублирующих разрешительных документов на ввоз ГСМ в Кишиневе, пересмотр действующих договоренностей между таможенными органами сторон о взаимодействии в совместных зонах таможенного контроля на станциях «Бендеры-2» и «Рыбница», а также строительство дополнительных инфраструктурных объектов на данных железнодорожных станциях.

«Приднестровская сторона считает выдвижение таких условий неприемлемым и противоречащим духу и букве договоренностей о принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 года. Поскольку пролонгация существующей проблемной ситуации грозит Приднестровью серьезным топливно-энергетическим кризисом и скатыванием Приднестровья и Республики Молдова к конфронтации на железной дороге, приднестровская сторона вновь призвала посредников и наблюдателей изучить инициативу о проведении в ближайшее время в Тирасполе экстренного заседания «Постоянного совещания…» для обсуждения и скорейшего поиска решений существующей проблемы», — отметили в МИД ПМР.

На обострение обстановки в сфере железнодорожного сообщения обратил внимание и Верховный совет ПМР. Парламент направил обращение в адрес президента и председателя правительства. В нем, в частности, говорится: «Верховный совет расценивает действия по искусственному ограничению грузопотоков Приднестровья как противоречащие обязательствам участников переговорного процесса, нарушающие базовые права человека и подрывающие международные усилия по урегулированию конфликта».

Законодатели также считают, что предпринимаемых приднестровским МИДом меры в этой связи носят декларативный характер и недостаточны для разрешения существующей проблемы. Необходим комплекс политических, экономических, дипломатических и иных мер, вплоть до ограничения транзита железнодорожных грузов через приднестровскую территорию, а также пересмотра таможенной политики в отношениях с сопредельными государствами, уверены депутаты. Они выразили готовность искать пути выхода из сложившейся ситуации в рамках парламентских полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Молдавия полностью заблокировали импорт грузов в Приднестровье посредством железной дороги. «Такие меры являются элементом ведущейся против Приднестровья экономической войны, в которой объектом атаки становится экономическая безопасность государства и благосостояние его граждан. Это —средневековые методы, которые не соответствуют канонам современного цивилизованного диалога», — заявил премьер ПМР Павел Прокудин.

По его словам, Приднестровье «будет вынуждено принимать адекватные меры воздействия на ситуацию с целью возвращения украинских и молдавских коллег в переговорное русло». «С нами не удастся говорить языком шантажа и угроз. Я дал поручение ряду профильных ведомств в самое ближайшее время предпринять меры таможенного характера, тарифного и нетарифного регулирования, ужесточить требования к безопасности локомотивов Украины и Молдовы. Изучается возможность дополнительного повышения ставок на так называемый румынский транзит, а также внедрение предусмотренного законодательством Приднестровья дополнительного таможенного контроля на пути следования транзитных грузов через территорию Приднестровья», — заявил глава приднестровского правительства.

По его словам, власти ПМР «не собираются стоять в стороне и наблюдать, что же произойдет». «Мы намерены реагировать незамедлительно и жестко», — заявил Прокудин. Он пообещал, что «уже в ближайшие дни наши партнеры почувствуют всю пагубность ведения таких средневековых методов общения». «Мы живем в цивилизованном мире, где возможны переговоры, мы открыты для диалога. Но когда нам выкручивают руки, мы будем защищаться», — подчеркнул премьер

Молдавско-украинская блокада Приднестровья существует с 2006 года. В 2012 году Молдавия и ПМР подписали соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья, которое действует до сих пор, но постоянно размывается и нарушается Молдавией и Украиной.

В 2014—2015 гг. и Кишинев, и Киев в целом резко ужесточили экономическую блокаду ПМР. Украина вдобавок закрыла границу с Приднестровьем для граждан Российской Федерации. Ввиду отсутствия прямого авиасообщения между Россией и ПМР попасть в Приднестровье из РФ и обратно российские граждане могут теперь только через Кишинев. При этом и в Молдавии граждане РФ в настоящее время сталкиваются с препятствиями для передвижения.

В результате усиления блокады Кишиневом и Киевом в Приднестровье начался острый экономический кризис, и республика оказалась в самой сложной социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.