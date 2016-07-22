Вашингтон, 23 июля, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы оказать любую помощь ФРГ после атаки в Мюнхене. Об этом заявил президент США Барак Обама, передаёт агентство Reuters.

Timothy Tsui Пистолет после стрельбы

«Мы пока не знаем точно, что там происходит, но, очевидно, наши сердца сейчас с теми, кто, возможно, пострадал. Мы готовы оказать любую поддержку, в которой они могут нуждаться», — заявил американский президент.

С предложением оказать помощь германской стороне выступил также министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. При этом британские власти рекомендовали подданным королевства, находящимся в районе Мюнхена, не покидать мест проживания и следовать рекомендациям местных властей.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля неизвестные открыли стрельбу по людям в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. Точное число погибших не установлено. Полиция сообщает о восьми жертвах нападения, СМИ о 15. Власти страны квалифицировали произошедшее как террористический акт.