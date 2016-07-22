Алеппо, Сирия, 22 июля, 2016, 22:11 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике погиб российский военнослужащий. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

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Сообщается, что российский контрактник Никита Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо во время сопровождения колонны с гуманитарной помощью для гражданского населения.

Автоколонна Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике доставляла продовольствие и воду местным жителям в провинции Алеппо. Шевченко следовал на автомобиле сопровождения. На въезде в один из населенных пунктов автомобиль сопровождения подорвался на заложенном боевиками взрывном устройстве. Шевченко погиб на месте.

Командование представит рядового Шевченко к государственной награде посмертно.

Российские вооруженные силы начали военную операцию в Сирии 30 сентября прошлого года. В основном в Арабской Республике действуют Воздушно-космические силы России, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия. Однако, присутствую также сухопутные части саперов и спецназа, а также военные инструктора.