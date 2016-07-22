Москва, 22 июля, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба МПК.

Эмблема Паралимпийских игр

Сообзщается, что решение об открытии дела в отношении ПКР было принято после пресловутого доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России якобы действует государственная допинговая программа.

В этом докладе упоминаются 35 паралимпийцев из России.

«Открыто расследование по возможности приостановки членства ПКР ввиду его неспособности выполнять требования к членству в МПК. В частности, в сфере соответствия антидопинговому кодексу в зоне национальной юрисдикции», — сказано в заявлении МПК.

Решение об участии российской паралимпийской сборной в Паралимпиаде будет приниматься в августе этого года. Сами Паралимпийские игры состоятся в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября 2016 года.