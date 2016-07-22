Минск, 22 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. «Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с законом США «О ценных бумагах» 1933 года», — проинформировала 22 июля пресс-служба Минфина Белоруссии о размещении еврооблигаций постсоветской республики.

Флаг Белоруссии

Держателям бумаг официального Минска были гарантированы выплаты процентов «на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых». Выплаты по очередному купону составили $35,8 млн. Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже, им были присвоены рейтинги, аналогичные рейтингам постсоветской республики — B1 (Moody's) / B+ (S&P).

«Первый процентный платеж будет осуществлен 26 июля 2011 года. Облигации подлежат погашению 26 января 2018 года», — сказано в официальном сообщении.

В Минфине отметили также: «Средства от размещения поступили в Республику Беларусь 26 января 2011 года».

Ведущими организаторами выпуска белорусских еврооблигаций выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и «Сбербанк России». White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со белорусской стороны, а Allen & Overy и Magisters — банков-организаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2015 года Александр Лукашенко рассказал СМИ о клятве, которую он дал вместе с членами правительства Белоруссии: в течение пяти лет погасить все долги и, «рассчитавшись по долгам в течение пяти лет, никогда не заимствовать — обходиться без заимствований». После таких откровений официальный Минск усилил работу по поиску кредитов и займов, добившись финансовой помощи от ЕФСР, но не добившись от МВФ.