Москва, 22 июля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Выставка «Молодая гвардия», посвященная молодежному движению и борьбе юных подпольщиков с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, открылась в Центральном музее Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Каплан Исаак. Казнь молодогвардейцев. Зарисовка рабочего момента

Экспозиция организована в преддверии 70-летия со дня выхода в свет романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» и представляет вещи молодогвардейцев, листовки, документы, копии фотографий и многое другое. Особой частью выставки стали уникальные материалы из фондов Государственного центрального музея кино об истории создания одноимённого фильма Сергея Герасимова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Музея кино, среди экспонатов выставки — эскизы художника-постановщика Ивана Степанова, зарисовки костюмов героев фильма Елены Кошевой, Ули, Любки, Сережи Тюленева, Олега Кошевого, Вали Борц.

Бельский плакат фильма «Молодая гвардия»

Посетителям представлены зарисовки художника Исаака Каплана со съёмок фильма: вход немцев в Краснодон, казнь молодогвардейцев.

Также из фондов Музея кино были получены сохранившиеся вариации киноплакатов фильма, созданные различными по стилю и манере художниками — Николаем Хомовым, Борисом Зеленским, Анатолием Бельским и другими.

Выставка «Молодая гвардия» открылась в Центральном музее Великой Отечественной войны 20 июля. Главная цель экспозиции — рассказать об истории создания легендарной патриотической организации и героической борьбе юных подпольщиков Краснодона с немецко-фашистскими захватчиками.

Выставка уделяет внимание деятельности и других молодежных движений на оккупированной гитлеровцами территории Советского Союза. Это подпольные группы в посёлке Клетня Брянской области, городе Острове Псковской области, селе Марфовка в Крыму и ряд других. В годы Великой Отечественной войны молодежные подпольные группы активно действовали на территории России, наряду с партизанскими отрядами.

В рамках проекта подготовлена образовательная программа, включающая проведение тематических экскурсий. В Центральном музее Великой Отечественной войны выставка продлится до 3 октября 2016 года.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Девичий разговор

Справка ИА REGNUM:

Двухсерийный военно-исторический фильм «Молодая гвардия» был снят Сергеем Герасимовым в 1948 году, в основе картины — одноимённый роман писателя Александра Фадеева, написанный в свою очередь по реальным историческим событиям.

Сюжет фильма строится вокруг группы молодых комсомольцев, бывших школьников, создавших подпольную антифашистскую организацию «Молодая гвардия». Против оккупационных войск ведётся скрытая война: ребята распространяют антифашистские листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу… В день годовщины Красного Октября молодогвардейцы развешивают советские красные флаги.

Образы молодогвардейцев в картине воплотили еще неизвестные на тот момент актеры. «Молодая гвардия» открыла дорогу в большое кино Инне Макаровой, Нонне Мордюковой, Вячеславу Тихонову.

Финальная сцена казни молодогвардейцев снималась глубокой ночью в Краснодоне на том месте, где это произошло в реальности. Создание фильма происходило всего через пять лет после трагических событий, и на съемки пришли тысячи человек, многие из которых лично знали погибших ребят, в том числе — родители.

Картина стала одним из самых ярких советских фильмов о Великой Отечественной Войне. В 1948 году шесть исполнителей главных ролей, режиссёр Сергей Герасимов и оператор Владимир Рапопорт были удостоены почётного звания лауреатов Сталинской премии I степени.