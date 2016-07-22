«Молодой гвардии» в Москве посвятили выставку
Москва, 22 июля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Выставка «Молодая гвардия», посвященная молодежному движению и борьбе юных подпольщиков с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, открылась в Центральном музее Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экспозиция организована в преддверии 70-летия со дня выхода в свет романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» и представляет вещи молодогвардейцев, листовки, документы, копии фотографий и многое другое. Особой частью выставки стали уникальные материалы из фондов Государственного центрального музея кино об истории создания одноимённого фильма Сергея Герасимова.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Музея кино, среди экспонатов выставки — эскизы художника-постановщика Ивана Степанова, зарисовки костюмов героев фильма Елены Кошевой, Ули, Любки, Сережи Тюленева, Олега Кошевого, Вали Борц.
Посетителям представлены зарисовки художника Исаака Каплана со съёмок фильма: вход немцев в Краснодон, казнь молодогвардейцев.
Также из фондов Музея кино были получены сохранившиеся вариации киноплакатов фильма, созданные различными по стилю и манере художниками — Николаем Хомовым, Борисом Зеленским, Анатолием Бельским и другими.
Выставка «Молодая гвардия» открылась в Центральном музее Великой Отечественной войны 20 июля. Главная цель экспозиции — рассказать об истории создания легендарной патриотической организации и героической борьбе юных подпольщиков Краснодона с немецко-фашистскими захватчиками.
Выставка уделяет внимание деятельности и других молодежных движений на оккупированной гитлеровцами территории Советского Союза. Это подпольные группы в посёлке Клетня Брянской области, городе Острове Псковской области, селе Марфовка в Крыму и ряд других. В годы Великой Отечественной войны молодежные подпольные группы активно действовали на территории России, наряду с партизанскими отрядами.
В рамках проекта подготовлена образовательная программа, включающая проведение тематических экскурсий. В Центральном музее Великой Отечественной войны выставка продлится до 3 октября 2016 года.
Справка ИА REGNUM:
Двухсерийный военно-исторический фильм «Молодая гвардия» был снят Сергеем Герасимовым в 1948 году, в основе картины — одноимённый роман писателя Александра Фадеева, написанный в свою очередь по реальным историческим событиям.
Сюжет фильма строится вокруг группы молодых комсомольцев, бывших школьников, создавших подпольную антифашистскую организацию «Молодая гвардия». Против оккупационных войск ведётся скрытая война: ребята распространяют антифашистские листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу… В день годовщины Красного Октября молодогвардейцы развешивают советские красные флаги.
Образы молодогвардейцев в картине воплотили еще неизвестные на тот момент актеры. «Молодая гвардия» открыла дорогу в большое кино Инне Макаровой, Нонне Мордюковой, Вячеславу Тихонову.
Финальная сцена казни молодогвардейцев снималась глубокой ночью в Краснодоне на том месте, где это произошло в реальности. Создание фильма происходило всего через пять лет после трагических событий, и на съемки пришли тысячи человек, многие из которых лично знали погибших ребят, в том числе — родители.
Картина стала одним из самых ярких советских фильмов о Великой Отечественной Войне. В 1948 году шесть исполнителей главных ролей, режиссёр Сергей Герасимов и оператор Владимир Рапопорт были удостоены почётного звания лауреатов Сталинской премии I степени.