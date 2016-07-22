Всеволожск, Ленинградская область, 22 июля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Чемпионы и участники Олимпийских игр в зимних видах спорта — Анатолий Алябьев, Владимир Драчев и Светлана Журова — от лица жителей Ленинградской области и всех россиян написали открытое письмо председателю Международного олимпийского комитета с просьбой принять справедливое решение в отношении российской сборной, которую могут не допустить до летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Соответствующая петиция уже появилась 22 июля на интернет-платформе Change.org, передает корреспондент ИА REGNUM.

traveltoolympics.co.uk Олимпийский флаг

Напомним, 21 июля Международный спортивный арбитраж (CAS) отказал в удовлетворении иска, поданного ОКР и 68 российскими легкоатлетами к Международной федерации легкой атлетики (IAAF), которая дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за нарушения ее руководством антидопинговых правил. Как ожидается, в воскресенье, 24 июля, на заседании МОК будет высказана окончательная позиция этой структуры по поводу выступления сборной России на Олимпиаде в Бразилии.

«Мы считаем, что Спортивный арбитражный суд вынес несправедливое решение. Поправ все нормы и правила, все демократические ценности, которыми так гордится современная цивилизация, он лишил российских спортсменов права на индивидуальную справедливость. Нарушенным оказалось неотъемлемое право каждого человека. Это может привести к тому, что олимпийское движение, которое играет колоссальную объединяющую роль для человечества, вновь окажется на грани раскола», — говорится в тексте коллективного письма, адресованного президенту МОК Томасу Баху.

Авторы письма опасаются, что сложившаяся ситуация может привести к расколу олимпийского движения и выражают надежду, что глава МОК, сам в прошлом олимпийский чемпион, примет справедливое решение относительно российской сборной.

«Мы, жители Ленинградской области, как и всей России, верим, что члены Международного Олимпийского комитета при принятии 24 июля решения в отношении российской сборной, будут руководствоваться только Олимпийской Хартией и поддерживать лучшие традиции международного олимпийского движения. Это решение будет честным и непредвзятым, а справедливость и сотрудничество — восторжествуют», — выражают надежду авторы письма.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов обращения, олимпийский призер по биатлону Владимир Драчев, коллективное письмо намерены отправить в Международный олимпийский комитет в ближайшее время, как только будет собрано достаточное количество подписей. Олимпийцы надеются собрать 50−100 тысяч подписей. Пока под петицией подписались около ста человек. Напомним, что письмо должно быть отправлено до 24 июля, когда члены МОК примут решение в отношении российской сборной.

«Нельзя за счет чьих-то индивидуальных грехов решать судьбу всех 400 спортсменов. Все готовились и были уверены в участии. Это удар ниже пояса перед самой Олимпиадой. По себе это знаю. Это может негативно повлиять и на всё олимпийское движение в целом. Если и спорт, и решения Олимпийского комитета будут зависеть от политики, то мы «пришли к финалу». Надеемся, что господин Томас Бах, как олимпийский чемпион, будет руководствоваться здравым смыслом и думать в первую очередь о спортсменах, а не о политике», — прокомментировал инициативу корреспонденту агентства Владимир Драчев.

Авторы письма в МОК: Владимир Драчев — четырехкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призер олимпиады, Светлана Журова — обладательница золотой медали Олимпийских игр в Турине и двукратная чемпионка мира по конькобежному спорту, Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион по биатлону.