Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу проверяет обстоятельства, при которых детей-инвалидов отправили в крымский лагерь, где не соблюдались меры безопасности, и не было необходимых условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 июля в ведомстве.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, туристическая фирма ООО «Земля-тур» выиграла конкурс комитета по образованию Санкт-Петербурга у четверых конкурентов и должна была предоставить путевки детям с ограниченными возможностями. Ребят вместе с сопровождающими отправили в учреждение «Коммуналсервис «Чайка» в Сакском районе Крыма. Однако, когда туда прибыли 150 петербургских детей-инвалидов, выяснилось, что «Чайка» не оборудована должным образом, там нет пандусов, не предприняты меры безопасности.

«Немало вопросов возникло у следствия и к, вероятно, формальному подходу к организации летнего отдыха детей за бюджетные средства», — отмечают в ГСУ СК по Петербургу. Как пояснили в управлении, сейчас идет доследственная проверка, правоохранители ожидают ответов на запросы, направленные и в Смольный, и в ООО «Земля-тур» — речь может идти о нарушениях с обеих сторон при заключении контракта.

Конкурс проходил с февраля по апрель 2016 года. По версии СКР, компания «Земля-тур» представила подложные заключения Роспотребнадзора и ГУ МЧС по Республике Крым, которые соответствующими органами не выдавались, в результате 8 апреля организация одержала победу в конкурсе. Город купил у нее 900 путевок на четыре летние смены, из них 450 предназначались детям, 450 — сопровождающим лицам. Проверка проводится по заявлению одного из родителей, ребенок которого отдыхал в указанном оздоровительном учреждении.

Руководители самой компании не стали общаться со СМИ. «В данный момент мы никаких комментариев дать не можем», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Земля-тур».

В Петербурге следователи намерены дать «всестороннюю оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, повлекшим заключение государственного контракта с существенными нарушениями».

Заметим, «Земля-тур» предлагает путевки в учреждения, расположенные в поселке Песчаное недалеко от Бахчисарая, в Феодосии, в Алуште, а также в санатории в городе Саки. Несмотря на победу в конкурсе на госзакупку, фирма получила всего 2,5 балла из 5-ти на сайте отзывов Yell. В частности, одна из пользователей советует не иметь дело с компанией, а «поберечь свои деньги и нервы», а также сообщает, что подает заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор в связи с низким качеством оказания услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по Республике Крым, условия проживания в крымской гостинице оказались абсолютно неподготовленными к встрече детей-инвалидов из Петербурга: отсутствовали пандусы и иное специальное оборудование в необходимых для этого местах, собственная медицинская часть, кроме того, условия не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.