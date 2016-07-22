Анкара, 22 июля, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Турецкий режим Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает переформатирование Турции после неудавшейся попытки военного переворота. Сегодня, 22 июля, министерство образования Турции приняло решение закрыть 1200 частных школ.

jarmoluk Замок

Кроме этого, будут закрыты свыше 400 студенческих общежитий. Режим Эрдогана заявляет, что закрываемые школы связаны с бывшим имамом и проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации госпереворота.

Напомним, в результате неудавшегося военного мятежа погибли 246 граждан Турции, не считая мятежников. Более двух тысяч человек получили ранения. После подавления выступления военных, режим Эрдогана начал массовые репрессии. Отстранены от работы 2,7 тыс. судей, 1,5 тыс. профессоров университетов, 15 тыс. учителей частных школ и учебных заведений. Число арестованных военных приближается к 10 тысячам.