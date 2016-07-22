Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Микроавтобус «ПАЗ» маршрута №118 сегодня, 22 июля, насмерть сбил пешехода, 1939 года рождения, в зоне регулируемого пешеходного перехода на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. ДТП произошло во второй половине дня в районе дома 114, корпус 1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Александр Комаров ИА REGNUM Маршрутка

«Маршрутка ехала на красный», — утверждают очевидцы в популярной городской группе в соцсети.

«Мужчина в возрасте, сказали, сбили когда переходил на зелёный на последних секундах, а водила решил не тормозить. Из обычной скорой перенесли в реанимацию, был живой, все лицо в крови и лужа на асфальте», — уточнили другие свидетели случившегося (орфография оригинала).

По данным УГИБДД, происшествие случилось около 16:10. Проводится проверка.

Как предполагают очевидцы, водитель маршрутки — молодой выходец из Узбекистана. На место ЧП прибыл представитель администрации перевозчика.