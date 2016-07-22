«Инвентаризация земельных объектов даст регионам рост налоговых доходов»
Москва, 22 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Для роста налоговых поступлений в региональные и муниципальные бюджеты необходимо провести тотальную инвентаризацию и постановку на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 22 июля управляющий партнер компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова, комментируя данные Минфина о превышении роста расходов субъектов РФ над ростом их доходов.
«В данных условиях регионам, по всей видимости, могут дать установку по поиску внутренних ресурсов формирования собственных доходов. Такие ресурсы сосредоточены в области налоговых и неналоговых доходов бюджета», — пояснила она.
К наиболее распространенным и относительно управляемым, понятным инструментам повышения налоговых доходов относится усиление администрирования налоговых поступлений, добавила эксперт. «Среди мер, способствующих росту налоговых доходов регионов, — работа по получению достоверной информации о составе и количестве находящегося в собственности имущества, введению в экономический оборот неучтенных земельных и имущественных объектов. Для этого необходимо провести тотальную инвентаризацию и постановку на муниципальный учет земельных и имущественных объектов», — полагает Козлова.
Налоговые доходы — не единственный источник увеличения доходной базы местных и региональных бюджетов: наряду с ними существенную роль играют неналоговые поступления, которые составляет в среднем около 10% общих доходов бюджетов, указывает эксперт. «Для повышения доходной базы региональных бюджетов от неналоговых доходов необходимо направить усилия на увеличение эффективности использования имущества, которое находится в собственности муниципальных образований, посредством сдачи на выгодных для бюджета условиях в аренду или во временное владение и пользование», — считает она.
Расходы бюджетов субъектов РФ в первом полугодии 2016 года выросли на 5%, в то время как доходы только на 3%, сообщила директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина. По ее словам, Минфин настораживают тревожные тенденции собираемости налога на прибыль: поступления от него ниже, чем планировало ведомство при оценке бюджетов субъектов РФ. «На сегодняшний момент 16 субъектов РФ идут в отрицательной динамике поступления собственных доходов относительно прошлого года, при этом по налогу на прибыль таких субъектов уже 28», — сказала она.