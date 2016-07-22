Москва, 22 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Для роста налоговых поступлений в региональные и муниципальные бюджеты необходимо провести тотальную инвентаризацию и постановку на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 22 июля управляющий партнер компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова, комментируя данные Минфина о превышении роста расходов субъектов РФ над ростом их доходов.

Андрей Товстыженко Край земли

«В данных условиях регионам, по всей видимости, могут дать установку по поиску внутренних ресурсов формирования собственных доходов. Такие ресурсы сосредоточены в области налоговых и неналоговых доходов бюджета», — пояснила она.

К наиболее распространенным и относительно управляемым, понятным инструментам повышения налоговых доходов относится усиление администрирования налоговых поступлений, добавила эксперт. «Среди мер, способствующих росту налоговых доходов регионов, — работа по получению достоверной информации о составе и количестве находящегося в собственности имущества, введению в экономический оборот неучтенных земельных и имущественных объектов. Для этого необходимо провести тотальную инвентаризацию и постановку на муниципальный учет земельных и имущественных объектов», — полагает Козлова.

Налоговые доходы — не единственный источник увеличения доходной базы местных и региональных бюджетов: наряду с ними существенную роль играют неналоговые поступления, которые составляет в среднем около 10% общих доходов бюджетов, указывает эксперт. «Для повышения доходной базы региональных бюджетов от неналоговых доходов необходимо направить усилия на увеличение эффективности использования имущества, которое находится в собственности муниципальных образований, посредством сдачи на выгодных для бюджета условиях в аренду или во временное владение и пользование», — считает она.

Расходы бюджетов субъектов РФ в первом полугодии 2016 года выросли на 5%, в то время как доходы только на 3%, сообщила директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина. По ее словам, Минфин настораживают тревожные тенденции собираемости налога на прибыль: поступления от него ниже, чем планировало ведомство при оценке бюджетов субъектов РФ. «На сегодняшний момент 16 субъектов РФ идут в отрицательной динамике поступления собственных доходов относительно прошлого года, при этом по налогу на прибыль таких субъектов уже 28», — сказала она.