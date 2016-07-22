Астана, 22 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Рост внутреннего валового продукта в Казахстане в 2016 году будет на нулевом уровне. Такой прогноз сделали аналитики Всемирного банка в своем летнем выпуске доклада об экономике Казахстана под названием «Затяжной путь к восстановлению».

autor381 Экономика Казахстана

По мнению составителей документа, сложная внешняя среда повлияла на сокращение темпов роста всех основных отраслей экономики Казахстана и корректировку доходов и внутренних цен. Рост ВВП снизился с 4,1 процента в 2014 году до 1,2 процента в 2015 году, и экономика страны сократилась примерно на 0,2 процента в течение первых пяти месяцев 2016 года.

«Падение экспортных цен на нефть привело к большим неблагоприятным изменениям в условиях торговли на фоне замедления роста в Китае и продолжения рецессии в России, что привело к ослаблению внешнего и внутреннего спроса. Переход к режиму плавающего обменного курса в августе 2015 года привел к резкому обесценению казахстанского тенге (KZT) и повышению инфляции с 3,8 процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в августе 2015 года до 16,7 процента в мае 2016 года, влияя на снижение реальных заработных плат и покупательной способности населения. Малообеспеченные домохозяйства особенно уязвимы перед ростом цен, снижением реальной заработной платы и сокращением возможностей занятости. Прогресс в сокращении бедности приостановился, и доля бедного населения в стране (при 5 долл. США в день по паритету покупательной способности) оставалась на том же примерном уровне, 14 процентов, в течение 2014−2015 годов», — говорится во вступительной части доклада.

При этом там же отмечается, что в 2015 году макроэкономическая политика была менее согласована, но в 2016 году она стала больше соответствовать ожиданиям низких цен на нефть в среднесрочной перспективе.

«В 2015 году корректировка денежно-кредитной политики и политики обменного курса была осуществлена с запозданием — центральный банк объявил о переходе к плавающему обменному курсу и режиму инфляционного таргетирования в середине августа 2015 года. Переход был сложным, поскольку новая базовая ставка вначале была неэффективной, и ее применение было приостановлено в ноябре 2015 года, вызвав большие колебания ставок на денежном рынке, которые продлились до начала 2016 года. Меры денежно-кредитной политики в 2016 году указывают на полный переход к новому денежно-кредитному режиму. Повторное введение базовой ставки в начале февраля 2016 года стабилизировало денежный рынок, обменный курс тоже стабилизировался, и тенге начал укрепляться с повышением цен на нефть. Продолжается реализация дальнейших мер по повышению эффективности новой денежно-кредитной политики», — отмечают авторы доклада.

Исходя из текущей ситуации, аналитики Всемирного банка прогнозируют, что рост экономики постепенно восстановится в среднесрочной перспективе, но экономика будет сталкиваться со значительными сдерживающими факторами.

«В базовом сценарии рост ВВП остается на почти нулевом уровне в 2016 году, затем может повыситься до 1,9 процента в 2017 году и 3,7 процента в 2018 году с началом производства на Кашаганском месторождении, восстановлением мировых цен на нефть, повышением доверия потребителей и инвесторов, поддерживающим восстановление ненефтяных отраслей, и снижением инфляции в среднем до 6−8 процентов в год. В то же время, ожидается, что фискальные и внешние балансы улучшатся. Однако эти среднесрочные перспективы подвержены значительным понижательным рискам, в том числе рискам, связанным с состоянием финансового сектора, замедленным ростом мировой экономики, возможностью углубления или продления рецессии в России, дальнейшим спадом экономики Китая, сохранением нестабильности на мировых нефтяных рынках или задержкой производства на Кашаганском месторождении», — поясняется в прогнозе.

При этом отмечается, что недавно утвержденный бюджет на 2016−2018 годы предусматривает значительное уменьшение государственных расходов, включая существенное сокращение чистого приобретения финансовых активов, которые на практике состоят главным образомиз денежных трансфертов предприятий квазигосударственного сектора (ПКГС).

«В то же время внебюджетное кредитование ПКГС из Национального фонда, как предполагается, будет прекращено после 2016 года, когда последняя утвержденная сумма в размере 351,5 млрд тенге будет выделена АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках программы «Нурлы Жол». Есть планы по прекращению субсидируемого прямого кредитования ПКГС из Национального фонда, чтобы вместо этого инвестировать активы Национального фонда в ликвидные финансовые инструменты по рыночным ставкам, в том числе в облигации, выпускаемые ПКГС на внутреннем рынке. В результате, ожидается, что ненефтяной дефицит снизится с 12,5 процентов ВВП в 2015 году до примерно 12 процентов в 2016 году и до менее 9 процентов в 2017 году. Более того, ожидается, что увеличение в текущих расходах, связанное с 30-процентным номинальным повышением заработной платы в бюджетном секторе в 2016 году, постепенно снизится по отношению к ВВП, а капитальные расходы нормализуются после завершения проекта ЭКСПО-2017», — полагают аналитики Всемирного банка.

Что касается перспектив экономического развития, то, согласно данным доклада, ожидается, что рост мировой экономики будет скромным и неравномерным в среднесрочной перспективе.

«Рост мировой экономики достиг всего лишь 3,1 процента в 2015 году и, согласно прогнозам, будет оставаться низким, на уровне 3,2 процента в 2016 году и 3,5 процента в 2017 году. Ожидается, что мировой рост будет происходить за счет основных развитых экономик, Китая, Индии и стран АСЕАН-5. Однако в этой группе стран есть слабые стороны. Рост США замедлился в последнем квартале 2015 года; согласно прогнозам, экономика США будет расти в среднем на 2,4−2,5 процента в течение следующих двух лет. Совокупный рост экономики ЕС составит всего лишь 1,8−1,9 процента в 2016—2017 годах, а рост Китая будет замедляться дальше. Неопределенность в вопросе восстановления мировой экономики повысила волатильность финансовых рынков и повлияла на уверенность бизнеса и потребителей. Кроме того, в то время как мировое предложение нефти недавно снизилось, согласно прогнозам, оно все равно будет опережать спрос в среднесрочной перспективе, и цены на нефть будут восстанавливаться постепенно. Мировой спрос на нефть продолжает расти, увеличившись на 1,6 млн баррелей в день в 2015 году, но годы чрезмерного предложения привели к накоплению больших запасов в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в состав которой входят 35 государств, на долю которых приходится практически 60% мирового ВВП — прим. ИА REGNUM). Низкие цены на нефть и неустойчивое восстановление мировой экономики будут влиять на среднесрочные перспективы Казахстана», — добавляют составители доклада.

В докладе поясняется, что перспективы роста среди основных торговых партнеров Казахстана остаются неравномерными и могут отрицательно повлиять на экспорт Казахстана в целом.

«Рост в ЕС, крупнейшем экспортном рынке для казахстанской нефти, был ниже, чем предполагалось, всего лишь 2 процента в 2015 году, и ожидается, что он будет оставаться невысоким до 2017 года включительно. В то же время, ожидается, что темпы роста китайской экономики, являющейся основным экспортным рынком для казахстанской нефти и металлургической продукции, снизятся с 6,9% в 2015 году до 6,5% в 2016 году и 6,2% в 2017 году на фоне перехода экономики к новой модели развития. Российская экономика, являющаяся основным рынком для металлургического экспорта Казахстана, сократилась на 3,7 процента в 2015 году и, как прогнозируется, сократится еще на 1,9 процента в 2016 году вследствие комбинации факторов, включающих международные санкции, падение цен на нефть, обесценение рубля, а также воздействие на инфляцию и внутренний спрос», — поясняют аналитики Всемирного банка.

При этом авторы отмечают, что имеется два сценария развития для экономики Казахстана — базовый и пессимистичный. И если в базовом сценарии прогнозируется нулевой рост ВВП в текущем году, то при пессимистичном развитии рост ВВП будет отрицательным и составит 0,5% со знаком минус.

В пессимистичном сценарии показатели роста Казахстана будут ниже, чем в базовом сценарии. На фоне более низких цен на нефть ВВП сократится на 0,5 процента в 2016 году, но потом увеличится на 1,4 процента в 2017 году и на 2,5 процента в 2018 году с началом производства на Кашаганском месторождении. Однако нужно отметить, что низкие цены на нефть сами по себе могут привести к отсрочке производства нефти на Кашагане, осложняя тем самым понижательный риск от низких цен на нефть. Общий правительственный долг — выше, чем в базовом сценарии, хотя он будет оставаться стабильным и устойчивым и, в конечном итоге, снизится в долгосрочной перспективе. В контексте низкого уровня роста и при отсутствии каких-либо новых негативных шоков от цен на продовольствие или горючее, уровень инфляции снизится до менее 5 процентов в 2017 году», — резюмируют авторы доклада.

Напомним, на сегодняшний день имеется 7 авторитетных прогнозов от крупнейших экспертов по росту внутреннего валового продукта в Казахстане в 2016 году: 3 прогноза от рейтинговых агентств, два — от банков развития ЕАБР и ЕБРР, и по одному — от ING Bank, от правительства и Национального банка республики. Согласно прогнозам Fitch Ratings рост ВВП составит минус 1%, Standard & Poor’s делает ставку на нулевой рост либо незначительно отрицательный, Нацбанк и правительство Казахстана — 0,5%, Евразийский банк развития (ЕАБР) — 0,9−1,2%, Moody's — 1%, ЕБРР предрекает 1,2%, ING Bank — 1,9%.