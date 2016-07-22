Курск, 22 июля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Администрация Курской области заверила Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в том, что в работу регионального избиркома не вмешиваются органы исполнительной власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 21 июля главе ЦИК Элле Памфиловой было направлено соответствующее письмо губернатора Александра Михайлова.

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«На заседании ЦИК 20 июля текущего года… озвучены якобы имевшие место факты вмешательства органов исполнительной государственной власти Курской области в деятельность регионального избиркома. В обоснование таких выводов указано на необоснованное направление мной, как высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации — Курской области, обращения в прокуратуру области о проведении проверки деятельности Избирательной комиссии Курской области.

Не входя в обсуждение вопросов, касающихся исключительных полномочий ЦИК России о работе областного избиркома и его должностных лиц, вызывает недоумение поспешность выводов о вмешательстве в деятельность комиссии со стороны органов исполнительной государственной власти Курской области, в том числе с привлечением органов прокуратуры. Вероятно, причина таких выводов в необъективном информировании членов ЦИК России о действительном положении дел по данному вопросу», — говорится в письме.

Губернатор заявил, что о конфликте курского избиркома и партии «Патриоты России» он узнал из СМИ, поэтому обратился в прокуратуру с просьбой проверить, сообщали ли куряне и представители политических объединений о нарушениях. По словам Михайлова, ответ надзорного органа был нужен, чтобы объективно оценить информацию, поступавшую из средств массовой информации. Запрос о жалобах был единственным обращением в прокуратуру.

Также Александр Михайлов заверил, что администрация области, как и в предыдущие 15 лет, примет все меры для обеспечения законности при проведении выборов 18 сентября, «включая недопущение вмешательства в какой-либо форме в деятельность областной и территориальных избирательных комиссий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область вошла в число «проблемных» по мнению ЦИК, регионов, из которых поступают жалобы на предвыборные нарушения, а на заседании 20 июля губернатору рекомендовали «в пределах своих полномочий принять исчерпывающие меры по недопущению случаев вмешательства в деятельность избирательных комиссий всех уровней со стороны представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Курской области». Причем в областной администрации еще раньше заявили, что никаких фактов давления на избирком в регионе нет: «Администрация Курской области в рамках российского законодательства обеспечивает проведение выборных кампаний на территории региона, оказывая содействие избирательным комиссиям всех уровней по обеспечению организационно-технических мероприятий», — заявила заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова, после чего губернатор и обратился в прокуратуру с просьбой проверить наличие жалоб на действия регионального избиркома при приеме документов от кандидатов.