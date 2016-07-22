Ростов-на-Дону, 22 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Взятки на общую сумму в 79 тыс. рублей обошлись бывшему таможеннику воздушной гавани Ростова-на-Дону реальным сроком. Виктор Загоруйко приговорен за совершение преступления на 7 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM 22 июля сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

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Судом установлено, что взятки сотрудник аэропорта получил от индивидуальных предпринимателей дважды — 28 апреля и 11 июня 2011 года. Причем, на преступление пошел в составе группы лиц. Но в отношении подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Заработал» срок Загоруйко на пропуске коммерческих партий товаров без проведения таможенного контроля и взимания таможенных платежей. Сумма оплаты за «помощь» была рассчитана исходя из 360 рублей за каждый килограмм перемещенного товара.

Помимо лишения свободы экс-таможеннику запрещено занимать должности в таможенных органах в течение 2,5 года. Также ему придется заплатить штраф в размере 3 млн рублей.

Приговор вынес Первомайский райсуд Ростова-на-Дону. Загоруйко был признан виновным по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору».