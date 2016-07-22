Москва, 22 июля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Если государству или его официальным представителям есть, что добавить в «позитив» (нагорно-карабахского урегулирования), то здесь не может быть каких-то проблем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о намерении Турции активно подключиться к решению нагорно-карабахского вопроса. «Но это исключительно в случае, когда речь идёт о конструктивном вкладе», — заявила Захарова на брифинге 21 июля.

mid.ru Мария Захарова

Она добавила, что любое конструктивное содействие можно рассматривать именно с точки зрения конструктивного взаимодействия.

Касаясь ситуации в Армении и Азербайджане, которые могут повлиять на нагорно-карабахского урегулирование, Захарова заявила, что безусловно, развитие ситуации неразрывно связано с тем, что происходит в этих странах. «НКУ непосредственно связано с этими странами, с тем, что там происходит. Мы исходим из того, что усилия, которые сейчас предпринимаются, в том числе Российской Федерацией, на направлении нагорно-карабахского урегулирования, тот процесс, который начался очень интенсивно, не будет терять своей динамики. Мы надеемся, что он послужит продвижению вперёд», — сказала официальный представитель российского МИД.

«Ситуации в каждой стране, безусловно, развиваются. Мы исходим из того, что процесс НКУ и тот импульс, который был дан, в том числе при участии российской стороны, высшего руководства России, не должен останавливаться», — резюмировала Захарова.

Спустя несколько часов после брифинга, Захаровой пришлось объяснять свои слова о намерении Турции подключиться к решению нагорно-карабахского вопроса. Сначала она подвергла критике позицию «ряда (конечно, не всех, но некоторых) журналистов из Армении и Азербайджана». «Вы хотите преодолеть конфликт или его усугубить, придумывая новости на свой вкус? Опасное занятие», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она попросила журналистов не поддаваться на провокации, в том числе информационные.

«Сначала одни журналисты на брифинге задали вопрос про ситуацию в Азербайджане, Армении и Турции так, что это было похоже не на вопрос, а на политический манифест. Пришлось прервать этот монолог. Потом другие журналисты начали моделировать из ответа сенсацию про якобы желание Москвы подключить к НКУ Анкару.

Не стыдно? В такой-то момент, когда действительно есть шанс на достижение прогресса. Зачем же вы это делаете? Неужели столько лет и столько жертв не аргумент в пользу ответственного подхода? Сколько еще будет продолжаться эта информационная вакханалия по собиранию пазлов из «нужных слов в свою пользу»?

Для тех, кто пытается дезинформировать или дестабилизировать ситуацию с НКУ, придумывая новости, повторю еще раз. Есть действующие международные механизмы, призванные заниматься НКУ, в частности работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом никто не отменял двусторонних контактов, в рамках которых любая страна может обсуждать аспекты своей внутренней или внешней политики. Вопрос упирается в то, насколько конструктивную роль играют страны, не являющиеся частью процесса урегулирования, пытаясь содействовать урегулированию», — написала Захарова.

Публикация Захаровой вызвала бурные споры, а некоторые пользователи напомнили ей недавние заявления России по Турции.

«Мария, вы заявили, что Турция может конструктивно содействовать урегулированию нагорно-карабахского урегулирования? Ещё пару месяцев назад Минобороны РФ приводило доказательства связи террористической организации ИГИЛ (запрещена в России — ИА REGNUM ) с Турцией, а сегодня вы не против подключить страну пособницу терроризма к урегулированию карабахского конфликта. Как можно подключать страну к процессу мирного урегулирования, которая поддержала агрессию Азербайджана против НКР, когда весь цивилизованный мир, в том числе и Россия, призывали прекратить войну в Карабахе?» — пишет пользователь Вел Галстян.