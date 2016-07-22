Вашингтон, 22 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. К 2030 году в список стран с самыми могущественными военно-воздушными силами (ВВС) войдут такие державы, как США, Россия и Великобритания. Однако к ним, по всей видимости, присоединятся также Китай и Израиль, пишет Кайл Мизоками в статье для National Interest.

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Автор отмечает, что к 2030 году ВВС США будут по-прежнему располагать своим флотом из 187 истребителей F-22 «Раптор», а также 178 так называемых F-15C «Беркут», на которых будет проведена значительная модернизация радаров и инфракрасных сенсоров. Для ВВС страны также закупят 1 тыс. 763 унифицированных ударных истребителя F-35A для замены истребителей F-16C и штурмовиков A-10.

Командование США также планирует частично обновить танкерный флот ВВС, введя в строй сто заправщиков KC-46 «Пегас». При этом к указанному времени должно начаться производство бомбардировщика В-21. Около ста таких машин впоследствии будет поставлено в войска.

В ВМС США стандартными самолетами станут унифицированный ударный бомбардировщик F-35C и F/A-18E/F «Супер Хорнет». Также в строй должны войти палубные дозаправщики MQ-25 «Стингрей» и разведывательные беспилотники, функции доставки припасов и корреспонденции лягут на V-22 «Оспрей». В корпусе морской пехоты США вся авиация будет состоять исключительно из истребителей F-35, разделенными между моделями В — вертикального взлета, и С — палубного варианта.

Китай также сможет оказаться в одном списке вместе с США. Если общее число летательных аппаратов в данный момент сокращается, то качество их растет. Эти летательные аппараты являются в лучшем случае истребителями «поколения четыре плюс», поэтому для того чтобы поспеть за США, Пекину необходимо активизировать разработку истребителей пятого поколения, а именно J-20 и J-31.

Кроме того, ВВС НОА КНР получили в свое распоряжение первый собственный транспортник дальнего действия Y-20. В то же самое время Китай расширяет флот самолетов поддержки, в том числе авиации раннего предупреждения и воздушных дозаправщиков. На фоне усиления напряженности в Южно-Китайском море Пекин продолжит наращивать численность и продолжать модернизацию самолетов-разведчиков.

Как отмечает автор, говорить о ВВС России сложно, поскольку ситуация может развиваться в нескольких направлениях. При наиболее благоприятном сценарии выхода России из нынешнего кризиса, снятия санкций и росте цен на нефть, ВВС России могут стать вторыми, после США, по мощи ВВС в мире.

Наиболее важными программами ВВС России являются, считает автор, истребитель ПАК ФА и бомбардировщик ПАК ДА. ПАК ФА, известный также как Т-50, должен стать адекватным ответом американскому F-22 «Раптор», поскольку Россия не может вечно полагаться на прежние модели, такие как МиГ-29, Су-27/30/34. В сфере стратегической авиации бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М должен заменить проект ПАК ДА, который создается как дозвуковой ядерный бомбардировщик-невидимка.

Еще одной страной, которая войдет в пятерку государств с наиболее боеспособными ВВС, стал Израиль. На сегодняшний день ВВС страны располагают 58 истребителями F-15 А и С, 25 F-15 варианта I, а также 312 многоцелевыми истребителями F-16. Военная авиация Израиля в 2030 году останется самый боеспособной на всем Ближнем Востоке.

К 2030 году Тель-Авив может столкнуться с рядом трудностей. Так, истребители F-15 нужно будет срочно заменять, сделать это будет проблематично из-за того, что в 2011 году была свернута программа F-22 «Раптор». Таким образом, Тель-Авив будет вынужден либо продлевать срок службы F-15C или переходить на унифицированный ударный бомбардировщик F-35, или по меньшей мере ждать, пока не появится истребитель шестого поколения США.

В данный момент Израиль планирует развернуть две эскадрильи F-15C к 2021 году, тогда как третья будет формироваться в течение 2020-х годов. Хотя это и хорошее начало, подчеркивает автор, это количество составляет только четверть численности флота F-16. Впоследствии в стране может быть развернут флот в 200 истребителей F-35C. Вместе с F-35 Тель-Авив будет применять БПЛА, которые будут выполнять вспомогательные функции, такие как разведка и наблюдение.

Последняя страна в списке — Великобритания, чьи Королевские военно-воздушные силы будут располагать примерно 160 истребителями «Еврофайтер Тайфун». Этот летательный аппарат изначально задумывался как самолет исключительно воздушного боя, однако теперь он способен наносить бомбовые удары. Вместе с этим истребителем будут также активно применяться БПЛА.

Почтенный боевой реактивный самолёт «Панавиа Торнадо» уйдет на заслуженный отдых и будет заменен на F-35C, в войска планируется поставить 138 таких машин. Они будут применяться как в ВВС, так и ВМС Соединенного Королевства. В общей сложности, к 2030 году Великобритания будет располагать приблизительно 300 истребителей, благодаря чему она может стать страной с самым многочисленным и сильным воздушным флотом в Западной Европе.