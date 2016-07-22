Ростов-на-Дону, 22 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум.



kprf-don.ru Митинг шахтёров

Серия пикетов длиною в два месяца состоится в шахтёрском городе Гуково Ростовской области. Донские горняки — работники компании-банкрота «Кингкоул» — выйдут на многочисленные митинги с разрешения местных властей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июля активисты инициативной группы, местная администрация дала добро на проведение акций протеста.

До 19 сентября шахтёры будут требовать возвращения долгов, которые накопились за 1,5 года, в крайнем случае — гарантий выплат. Как говорят протестующие, им не так важно привлечение виновных к ответственности, как получение денег, так как многие работники шахт живут на мизерные пенсии или стоят на учете в центре занятости населения. Предоставление временной занятости горнякам «Кингкоула» положение не спасает, потому что трудиться можно не более одного месяца.

Отметим, что в российской столице проблемой с задолженностями по зарплате горнякам занимаются федеральные ведомства. В частности, на прошедшем недавно совещании было рекомендовано региональным властям принять дополнительные меры для погашения долгов, а также рассмотреть вопрос о возможности восстановления работоспособности шахт посредством инвестирования средств из региональной казны.

Напомним, что серия пикетов в Гуково — это продолжение акций протеста. В конце мая около 20 горняков провели митинг в Ростове-на-Дону. В областной центр за помощью и откликом властей приехали шахтёры, не видевшие честно заработанных денег с мая 2015 года. Долги перед работниками исчисляются десятками миллионов рублей, пострадавших — тысячи.

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