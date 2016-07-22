Веллингтон, 22 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Медик Дженни Коннор из университета Отаго (Новая Зеландия) обработала данные трех десятков научных статей о связи разных видов рака с употреблением алкоголя и пришла к выводу, что алкоголь действительно можно назвать причиной семи подвидов рака. Статья Коннор опубликована в журнале Addiction.

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По данным исследователя, употребление алкоголя провоцирует рак ротоглотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез. Эти подвиды рака являются причиной смерти около 500 тыс. человек в 2012 году (5,8% от всех смертей от рака).

В одной из научных публикаций отмечается, что канцерогенный эффект алкоголя усугубляется одновременным употреблением табака. Особенно сильно канцерогенный эффект проявляется при употреблении более 50 граммов чистого алкоголя в день.

По мнению Коннор, связь между возникновением рака и употреблением алкоголя является причинно-следственной, то есть рак не случайным образом сопутствует алкоголизму.

Кроме того, группа ученых не обнаружила связи между умеренным употреблением алкоголя и защитой сердечно-сосудистой системы организма. Такие выводы сделаны на основе анализа исследований за последние десять лет, проведенных крупнейшими международными и американскими организациями, занимающимися профилактикой и борьбой раковых заболеваний.