Владивосток, 22 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Приморье продолжается активная подготовка к проведению второго Восточного экономического форума. Будучи принимающей стороной, субъект решил удивить всех и установить на набережной ДВФУ павильон в виде лотоса высотой 7 метров. Не остались в стороне и гости: в обзоре ИА REGNUM три самых дорогих аукциона, размещённые на сайте госзакупок в преддверии мероприятия. Их общая стоимость — более 62,5 миллиона рублей.

ПАО «Газпром»

Камин для «Газпрома»

Для участия во втором Восточном экономическом форуме ПАО «Газпром» готово выложить более 34,5 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик должен будет обустроить офис для председателя правления компании.

В технической документации заказчик прописал всё до мелочей: тип напольного покрытия, количество мебели, вид вентиляции, элементы флористики и декора, количество персонала и другие параметры. Исполнителю предстоит оформить в строгом соответствии с регламентом входную группу презентационного офиса «Газпрома», зону ожидания, переговорную комнату, кабинет презентационного офиса, комнату управления протокола, подсобное помещение.

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Для каждой зоны прописаны технические характеристики: здесь и барная стойка во входной группе, стойка секретаря в зоне ожидания, камин в кабинете, кухонный гарнитур в комнате управления протокола. Во всех случаях заказчик приложил фотографии предметов интерьера и даже разработал дизайн будущих помещений.

Благотворительный аукцион в формате гала-ужина

Другой участник ВЭФ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» — в подготовке был более скромен. В данном случае на организацию и проведение выставки в рамках форума выделено 18 миллионов рублей.

Здесь будет выставочная экспозиция Минприроды, тематических экспозиций «Заповедные жемчужины Дальнего Востока», «Живые символы Дальнего Востока», «Красная книга Дальнего Востока» и другие. Тут же разместят выставку арт-объектов, скульптур крупных животных: медведя, леопарда, тигра.

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Кроме того, заказчик планирует провести благотворительный аукцион, направленный на сохранение биоразнообразия природы Дальнего Востока. Мероприятие запланировано в формате гала-ужина, на котором должны присутствовать не менее 300 участников ВЭФ.

3D-макеты и инновационные технологии

На третьем месте по дороговизне закупки ко второму Восточному экономическому форуму находится Минпромторг России — 10 миллионов рублей на подготовку к мероприятию. Стенд ведомства должен состоять из следующих частей: входная группа, рабочая зона и служебное помещение.

«Стенд Минпромторга России должен разместиться на площади не менее 60 квадратных метров. В состав экспозиции в качестве экспонентов должны быть привлечены лидеры промышленного производства в России, предприятия — обладатели инновационных технологий и компании, развивающие совместные крупные бизнес-проекты», — указано в техническом задании.

От подрядчика ждут 3D-макеты, полиграфическую и презентационную продукцию, проект по художественному и флористическому оформлению. Кроме того, необходимо нанять стендистов, обеспечить фотосъёмку, в полной мере оборудовать служебное помещение и организовать кейтеринговые услуги.

Семиметровый лотос от хозяев форума

Приморский край, который во второй раз будет принимать соотечественников и зарубежных гостей в рамках масштабного мероприятия, не смог обойтись традиционными выставочными залами в кампусе ДВФУ. Губернатор субъекта Владимир Миклушевский распорядился возвести на набережной вуза семиметровый лотос. Только на разработку рабочей документации по выставочному павильону ушло 500 тысяч рублей.

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Лотос высотой семь метров возведут на набережной Дальневосточного федерального университета к Восточному экономическому форуму. Уникальный арт-объект станет павильоном Приморского края на «Улице Дальнего Востока». Эскизный проект утвержден губернатором Владимиром Миклушевским.

Внутреннее пространство павильона разделено на четыре зоны: ресепшн, историческая, туристическая и уникальные природные объекты. Предполагается активное использование мультимедийного оборудования: LED-экранов, интерактивных стендов и мобильных информационных стоек. Также будут представлены экспонаты из краеведческого музея и настоящие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, второй Восточный экономический форум пройдёт на острове Русском во Владивостоке 2−3 сентября. По данным «Росконгресса», официальный перевозчик «Аэрофлот» уже забронировал для гостей мероприятия 1,5 тысячи авиабилетов по маршруту Москва — Владивосток — Москва.

Восточный экономический форум своим указом учредил в 2015 году президент РФ Владимир Путин. Форум проводится для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках проведения первого Восточного экономического форума в сентябре 2015 года Минвостокразвития России подписало три инвестиционных соглашения. Общий объем средств, привлекаемых в регионы Дальневосточного федерального округа в рамках реализации указанных инвестиционных соглашений, составил 65,64 миллиарда рублей.

Участие во втором Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке со 2 по 3 сентября, может стоить делегации более 1 миллиона рублей. Минимальная стоимость пропускного билета — 150 тысяч рублей.