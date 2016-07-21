Москва, 22 июля, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Ограничения на полёты регулярных авиарейсов из России в Турцию отменены с полуночи 22 июля. Соответствующая телеграмма от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) поступила российским авиакомпаниям и туроператорам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту Антальи

«В связи с гарантиями о принятии повышенных мер обеспечения авиационной безопасности, представленными турецкой стороной, начиная с 00:00 22.07.2016 отменяются все ранее введённые ограничения на выполнение регулярных рейсов», — приводит текст телеграммы РБК.

По информации Минтранса России, Москва получила от Анкары гарантии о принятых мерах безопасности в турецких аэропортах, передаёт ТАСС.

Источник агентства на туристическом рынке сообщил, что первые авиарейсы в Турцию отправятся уже 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Минтранс временно запретил российским авиаперевозчикам совершать регулярные рейсы в Турцию в связи с попыткой военного переворота в стране. Уточнялось, что запрет будет действовать вплоть до особого распоряжения.