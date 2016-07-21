Асад: «Путч военных — отражение нестабильности в Турции»
Дамаск, 22 июля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад говорит, что неудавшийся военный переворот в Турции был «отражением нестабильности и потрясений внутри Турции», передает The New York Times.
Асад отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал попытку переворота, чтобы внедрить свою радикальную повестку дня внутри своей страны.
«Это опасно для Турции и для ее соседей, и всего мира», — заявил сирийский лидер.
Во время интервью 21 июля официальному информагентству Кубы Presensa Latina Асад также подверг критике нападки Эрдогана на предполагаемых противников правительства.
После неудавшегося госпереворота 15−16 июля около 60 тысяч работников государственного сектора были уволены, и около 10 тыс. человек, в основном солдат и судей, попали под арест.
Напомним, Эрдоган является одним из активных сторонников свержения сирийского президента.