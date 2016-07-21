Дамаск, 22 июля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад говорит, что неудавшийся военный переворот в Турции был «отражением нестабильности и потрясений внутри Турции», передает The New York Times.

sasapost.com Военный переворот в Турции

Асад отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал попытку переворота, чтобы внедрить свою радикальную повестку дня внутри своей страны.

«Это опасно для Турции и для ее соседей, и всего мира», — заявил сирийский лидер.

Во время интервью 21 июля официальному информагентству Кубы Presensa Latina Асад также подверг критике нападки Эрдогана на предполагаемых противников правительства.

После неудавшегося госпереворота 15−16 июля около 60 тысяч работников государственного сектора были уволены, и около 10 тыс. человек, в основном солдат и судей, попали под арест.

Напомним, Эрдоган является одним из активных сторонников свержения сирийского президента.