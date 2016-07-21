Законопроект о лицензировании организации детского отдыха внесен в Госдуму
Москва, 22 июля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей предлагают сделать лицензируемой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Карелии.
Законопроектом предлагается дополнить нормы закона о лицензировании отдельных видов деятельности, расширив перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, деятельностью по организации отдыха детей и их оздоровления.
Законопроект предусматривает, что решение вопросов осуществления лицензирования деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления будет относиться к полномочиям субъекта РФ по предметам совместного ведения. Органы госвласти регионов будут решать эти вопросы самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, за исключением субвенций из федерального бюджета.
Как отмечают авторы законопроекта, в случае его принятия будет необходимо утвердить постановление правительства РФ, прописывающего лицензионные требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся соответствующей деятельностью.
Кроме того, карельские депутаты также внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает усиление госконтроля за деятельностью организаций детского отдыха и оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности этих организаций.