Москва, 22 июля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей предлагают сделать лицензируемой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Карелии.

Прохоров Константин Александрович. Лето в Артеке. 1956

Законопроектом предлагается дополнить нормы закона о лицензировании отдельных видов дея­тельности, расширив перечень видов деятельности, на осуществление ко­торых требуются лицензии, деятельностью по организации отдыха детей и их оздоровления.

Законопроект предусматривает, что решение вопросов осуществления лицензи­рования деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления будет относиться к полномочиям субъекта РФ по предметам совместного ведения. Органы госвласти регионов будут решать эти вопросы самостоятельно за счет средств бюд­жета субъекта РФ, за исключением субвенций из федерального бюджета.

Как отмечают авторы законопроекта, в случае его принятия будет необходимо утвердить постановление правительства РФ, прописывающего лицензионные требования к организациям и индивидуальным предприни­мателям, занимающимся соответствующей деятельностью.

Кроме того, карельские депутаты также внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает усиление госконтроля за деятельностью организаций детского отдыха и оздоровления, независимо от организа­ционно-правовой формы и формы собственности этих организаций.