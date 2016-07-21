Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с форвардом Александром Кержаковым. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

soccerplus.ru Александр Кержаков

Сообщается, что новый контракт с Кержаковым рассчитан на один сезон. Срок прежнего контракта форварда истек 30 июня этого года. Всю вторую половину прошлого сезона Кержаков провел в арене в швейцарском «Цюрихе».

Сам Кержаков ранее уже намекал, что подпишет контракт с «Зенитом» вновь.

Напомним, Кержаков играл за «Зените» в 2001—2006 годах, вернулся в команду в 2010 году и оставался в ней до сих пор. 33-летний форвард провел в составе «Зенита» 360 матчей, в которых забил 161 мяч. За сборную России Кержаков сыграл 90 матчей, забив 30 голов.